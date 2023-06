U23 - Kleinbootüberprüfung auf der Regattastrecke in Hamburg-Allermöhe

Die Vorläufe haben am Donnertag Vormittag bei schwierigen, aber dennoch fairen Schiebewind-Bedingungen stattgefunden. Die Finalläufe mussten dann aber aufgrund der Witterungsbedingungen von Donnerstagnachmittag auf Freitagvormittag verschoben werden. Das war die richtige Entscheidung, da am Freitag sehr gute und faire Wasserbedingungen herrschten.

Im Frauen-Zweier haben sich in einem 17-Bootefeld Tori Schwerin (ORC Rostock) und Maike Böttcher (Greifswalder RC Hilda) durchgesetzt. Sie belegten im A-Finale Platz eins vor Ricarda Heuser (RG München) und Klara Kerstan (RC Potsdam), den dritten Platz belegten die US-Studentinnen Olivia Clotten (Neusser RV) und Emilia Fritz (Passauer RV). Beide hatten am Wochenende davor ihre US-Collegemeisterschaften und sind erst am Dienstag in Deutschland gelandet