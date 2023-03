U23-Trainingslager in Mequinenza

Mequinenza - zwei Busstunden von Barcelona entfernt - ist nicht nur ein ausgewiesenes Paradies für Angeltouristen aus ganz Europa, sondern auch eine optimale Trainingsstätte für Ruderer. Deswegen fährt die U23-Nationalmannschaft dort regelmäßig im Frühjahr ins Trainingslager. So hat der ortsansässige Ruderclub „Capri“ auch dieses Jahr vom 18.02. - 04.03. insgesamt 73 Teilnehmer:innen beherbergt; 59 Sportler:innen aus allen sechs Disziplinbereichen und 14 Trainer:innen bzw. Betreuer:innen.

Die Bedingungen waren wieder sehr gut bis auf die Motorbootwellen der Angler. In der ersten Woche hatte es sogar bis zu 20°C, in der zweiten leider nur noch bis zu 12°C und morgens sogar nur wenige Grade über 0°C, aber es war durchgehend sonnig und nur selten windig. So mussten nur bei zwei Trainingseinheiten auf das Ruderergometer ausgewichen werden. Hierfür hat unser Ausrüster Concept2 20 Ruderergometer kostenlos zur Benutzung anliefern lassen.

Auch das Trainerteam war motiviert und mit dem medizinisch-therapeutischen Team, bestehend aus Arzt Thomas Hoffmann, U23-Chef-Physiotherapeutin Ann-Katrin Sauer und Physiotherapeutin Sophie Gerner, sehr gut aufgestellt. „Die Zusammenarbeit mit Allen war sehr professionell und hat Spaß gemacht. Leider hatten wir im Verlauf der zweiten Woche aus verschiedenen Gründen zu hohe krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle in den Disziplinbereichen Frauen Riemen und Frauen Skull zu verzeichnen. Auch wenn die Gründe sicherlich unterschiedlich waren, so ist es doch sehr wichtig, dass die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler mit einem entsprechenden Trainingsniveau und Gesundheitszustand anreisen, um die anspruchsvollen Umfänge und Trainingsbelastungen gewinnbringend absolvieren zu können!“, fordert U23-Bundestrainer Marcus Schwarzrock; und freut sich gleichzeitig: „Alle Sportler waren sehr motiviert und engagiert beim Training. Am Ende des Trainingslagers waren deutliche Verbesserungen in den Mittel- und Großbooten auf der technischen Ebene, der Zusammenarbeit und der Kompatibilität der Sportler:innen untereinander erkennbar!“

Der Schwerpunkt des Trainings lag vor allem auf dem Groß- und Mittelboot zur Angleichung technischer Positionen und Entwicklung der speziellen Fähigkeiten im Mannschaftsboot.

Neben der ruderspezifischen Grundlagenausdauerentwicklung hat sich Hendrik Bohnekamp, der Athletiktrainer des DRV, in Zusammenarbeit mit den Physiotherapeutinnen wieder um die allgemeinathletische Ausbildung gekümmert. Im Kraft-, Stabilisations-, Mobilisations- und Lauftraining sowie in der Dehnung konnten gute Akzente gesetzt werden. Zum Beispiel hat Bohnekamp jeden Tag vor dem ersten Training eine allgemeine Erwärmung mit allen Sportler:innen auf dem Bootsplatz durchgeführt. Ein bisschen Spaß durfte aber auch nicht fehlen und die Sportler:innen haben Fußball gespielt oder Zumba getanzt.

Insgesamt absolvierten die Sportler:innen mehr als 55 Trainingsstunden und 440 Ruderkilometer in 13,5 Tagen.

Marcus Schwarzrock ist zufrieden mit dem Ergebnis und zieht folgendes Fazit: „Insgesamt bin ich mit dem Verlauf und der sportlichen Entwicklung des Trainingslagers sehr zufrieden. Die Art und Weise wie im Trainingslager, vor allem von Seiten der Sportler*innen, aber auch des Trainer:innen- und Betreuer:innenteams, gearbeitet wurde, hat mir gut gefallen. Dieses Wassertrainingslager ist essenziell für die Entwicklung des U23-Bereichs. Man bekommt einen ausführlichen Überblick über alle Disziplinbereiche und kann sehr fokussiert an den Großboot- und athletischen Fähigkeiten arbeiten. Ebenso wird der Teamgedanke interdisziplinär gefördert. Das ist sehr hilfreich, um eine gute Grundstimmung in der Gesamtmannschaft für den weiteren Saisonverlauf zu implementieren!“