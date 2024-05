Unvergessen: Peter-Michael Kolbe

Am Samstag, 11. Mai 2024 fand die Einweihung der Gedenkstätte für Peter Michael Kolbe an der Ruderakademie in Ratzeburg statt.

Bei schönstem Sonnenschein versammelten sich ca. 60 Wegbegleiter aus Familie, Freundeskreis und Schulzeit sowie seine Ruderkameraden/-innen, Trainer und Aktive aus dem aktuellen Nationalmannschaftsteam und der Ratzeburger Bürgermeister zu einer sehr bewegenden Enthüllungszeremonie.

Von der Idee bis zur Verwirklichung wurde das Projekt von seinen Ruderfreunden, die ihn von Beginn seiner Ruderkarriere an begleiteten, realisiert. Der Lübecker Ruder-Klub hat ein Spendenkonto eingerichtet, um die Kosten für die beiden Bronze-Gedenkplatten zu decken. Alles andere wurde mit viel Engagement gern ehrenamtlich realisiert.

Nun gibt es einen wunderbaren Platz der Erinnerung an einen der größten Ruderer unserer Zeit mit Blick auf den Ratzeburger See und die Bootsstege an der Ruderakademie Ratzeburg.

Ganz großer Dank geht an Lingolf von Lingelsheim und Maximilian Heinze. Ohne diese Beiden hätte dieses Projekt nicht umgesetzt werden können!

Ebenso Danke an Volker Grabow mit der „Kiwi Gruppe 1978“, die alles in die Tat umgesetzt haben. Neben Michel (Peter Michael Kolbe) waren alle anderen 6 Bootsklassen der 78er-Nationalmannschaft mit mind. 1 Person vertreten. Michel hatte die „Kiwis“ 2008, 30 Jahre nach der WM in Neuseeland, in seinem Lübecker Garten „zum Leben erweckt“. Sie treffen sich inzwischen jährlich in großer Zahl.