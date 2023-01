Verbandsrudertag des SRV Niedersachsen in Verden

Am 22.1.2023 fand der Verbandsrudertag des Schüler-Ruder-Verbandes Niedersachsen im Domgymnasium in Verden statt. Vorsitzender Peter Tholl begrüßte unter den 20 Teilnehmern den Gastgeber Protektor Peter Heilen. Erstmals fand der Verbandstag an der Aller in Verden statt.

Der Bericht des Vorstandes war geprägt von zahlreichen Aktivitäten. Die massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gerade im Bereich der Schulen haben im Schülerrudern deutliche Spuren hinterlassen. Umso erfreulicher sind die zahlreichen und vielfältigen Aktivitäten in der zweiten Jahreshälfte. Es wurden u. a. wieder drei perfekt organisierte Schülerregatten auf dem Maschsee durchgeführt.

Sehr erfreulich war das Abschneiden der niedersächsischen Schulen beim Bundesfinale in Berlin. Mit acht Podestplätzen hatte Niedersachsen bundesweit die meisten Mannschaften auf dem Treppchen. Darunter waren auch ukrainische Schülerinnen und Schüler, die die Humboldtschule Hannover besuchen. Bei einem Empfang hob Kultusminister Grant Hendrik Tonne „den positiven integrativen Aspekt der gemeinsamen Teilnahme an den Ruderwettkämpfen in Berlin hervor.“ Peter Tholl richtete abschließend einen Dank an alle (Schüler, Lehrer, Helfer, Eltern und Sponsoren), insbesondere an das gesamte Vorstandsteam.

Die Entlastung des Vorstandes nahm Ehrenvorsitzender Gunther Sack vor. Bei den folgenden Wahlen gab es Veränderungen bei den Beisitzern. Danach folgte eine lebhafte und emotionale Diskussion über die geplanten Änderungen beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“.

Der intensive und harmonische Verbandstag klang mit einem Imbiss und guten Gesprächen in einem angenehmen Ambiente aus.