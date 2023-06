Vereinspreis 2024 "Integration und Inklusion" - Jetzt mitmachen!

Der Vereinspreis des Deutschen Ruderverbandes hat ein klares Ziel - die Weiterentwicklung der Rudervereine in Deutschland. Rudervereine sind so viel mehr als rudern. Und deshalb ist es wichtig, die Vereine durch Projekte am Leben zu halten und immer weiter zukunftsfähig zu machen. Projekte zu relevanten Themen geben Impulse, sich als Verein neuen Aufgaben zu stellen und von einer erfolgreichen Umsetzung zu profitieren. Denn nicht nur die beteiligten Vereine gewinnen, sondern auch diejenigen, die sich von den Erfahrungen der anderen inspirieren lassen.

Erstmalig kooperieren die Fachressorts "Verbandsentwicklung und Vereinsservice" und "Breitensport und Para-Rudern" beim Vereinspreis miteinander. In den nächsten zwei Jahren suchen wir die besten Strategien, Beispiele und Konzeptideen, die zu inklusiven bzw. integrativen Erfolgen in Ihrem Verein führen.

Dr. Martina Schott, Mitglied des DRV-Präsidiums und Fachressortvorsitzende für Verbandsentwicklung und Vereinsservice, blickt bereits jetzt voller Vorfreude auf den neuen Wettbewerbszyklus. „Ich freue mich, dass wir diesmal zwei gesellschaftlich relevante Themen behandeln werden und bin gespannt, was in den Vereinen läuft! Jede einzelne Bewerbung trägt zur Förderung unseres Verbandes bei.“

Neben den Vereinen, sind auch Regattavereine und Landesverbände angehalten, sich für den Vereinspreis 2024 zu bewerben. Es werden jeweils die besten Konzepte zu den Themen Inklusion und Integration mit attraktiven Prämien ausgezeichnet.

„In diesem Zyklus erhält das beste Konzept je Thema 1.000 Euro zur freien Verwendung, unterstützt von unserem Partner DAK, und ein Paar Skulls von unserem Partner Concept2. Die Platzierungen zwei und drei dürfen sich jeweils über 750 Euro bzw. 500 Euro freuen! Außerdem darf jeder der sechs Gewinner eine/n Vertreter:in zur Preisverleihung auf den 67. Deutschen Rudertag 2024 in Halle an der Saale entsenden, für die der DRV die Reisekosten übernimmt.“, freut sich Marc Hildebrandt, Mitglied des DRV-Präsidiums und Fachressortvorsitzender für Breitensport und Para-Rudern.

Einsendeschluss für den Vereinspreis 2024 ist der 31. März 2024.

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen!