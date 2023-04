Vorstellung „Weg in die U19-Nationalmannschaft 2023“ für Heimtrainer/-innen

Ende März fand eine Informationsveranstaltung für alle relevanten Trainer/-innen und Verantwortlichen im Juniorbereich statt. U19 Bundestrainer Adrian Bretting lud, gemeinsam mit dem Regionaltrainern Ralf Wenzel, Johannes Karg und Nils Meyer, zu einer ausführlichen Vorstellung und Informationsveranstaltung zu den Zielen des DRV im U19-Bereich und dem „Weg in die U19-Nationalmannschaft 2023“. Rund 40 Verantwortliche aus Vereinen und Landesverbänden folgten der Einladung und nahmen an der Online-Infoveranstaltung teil. „Durch die dezentrale Organisation im Junior-Bereich, ist es für uns schon eine Herausforderung die Philosophie und Ziele des DRV im Junior-Bereich an alle beteiligten Personen zu vermitteln. Daher war es uns ein großes Anliegen eine zentrale Informationsveranstaltung anzubieten,“ kommentierte U19-Bundestrainer Adrian Bretting die Beweggründe für diese Veranstaltung. Neben grundsätzlichen Themen und Erläuterungen, z.B. zum Trainingsaufbau im Jahresverlauf, wurde insbesondere der Qualifikationsweg für die beiden internationalen Zielwettkämpfe für dieses Jahr - die U19-WM vom 02.-06. August in Paris und dem Baltic-Cup (29.09.-01.10.) in Hamburg eingegangen und erläutert nach welchen Kriterien und Ergebnissen die Nationalmannschaften zu den beiden Events besetzt werden. „Wir haben im Junioren-Bereich einen über Jahre weiterentwickeltes Nominierungsweg. Dieser bildet eine ausgewogene Mischung aus Wasserleistung im Klein- oder Mittelboot oder aber auch besonderer konditioneller Leistungsfähigkeit dar. Darauf sind wir sehr stolz und von daher ist es für uns auch überhaupt kein Problem transparent und offen mit den Kriterien umzugehen. Gerade die jungen Sportler/-innen und alle, die mit ihnen arbeiten, sollten davon überzeugt sein, dass die erbrachte Leistung fair und transparent bewertet wird,“ so Bretting. Somit sollten alle pünktlich zum Saisonstart umfassend informiert sein. Wir wünschen allen Sportler/-innen viel Erfolg für die bevorstehende Saison!