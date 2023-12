Webinar zu den Erasmus+ Sport Fördermöglichkeiten

Der DOSB wird am 5. Dezember ein Webinar zu den europäischen Fördermöglichkeiten im Erasmus+ Sport Programm durchführen. Alle Vereine und Verbände sind eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen.

Die Europäische Kommission wird zeitnah ihr Erasmus+ Programm 2024 veröffentlichen und interessierte Sportorganisationen dazu auffordern, Projektvorschläge einzureichen. Vor diesem Hintergrund werden der DOSB und das EOC EU-Büro in Kooperation mit der Nationalen Erasmus+ Agentur „Jugend für Europa“ am 5. Dezember 2023 von 15:00 - 16:30 Uhr ein Webinar anbieten, um über die sportbezogenen Fördermöglichkeiten von Erasmus+ zu informieren.

Das Webinar wird folgendermaßen strukturiert sein:

Vorstellung der Leitaktion 2 „Kooperationen zwischen Akteuren des Sports“ durch das EOC EU-Büro/ den DOSB Vorstellung der Leitaktion 1 „Lernmobilität des Sportpersonals“ durch die Nationale Agentur Jugend für Europa Fragen & Antworten

Das Webinar richtet sich an Akteure des organisierten Sports, d.h. Sportverbände und Sportvereine.

Grundsätzliche Informationen rund um Erasmus+ Sport sind bereits auf Basis der letzten Ausschreibung 2023 auf der DOSB-Website eingestellt: https://www.dosb.de/sonderseiten/news/news-detail/news/erasmus-sport-programm-mit-neuen-foerdermoeglichkeiten

Es ist davon auszugehen, dass die Fördermöglichkeiten 2024 sich daran orientieren werden. Die Ausschreibung 2024 wird nach Informationen der EU-Kommission in Kürze veröffentlicht. Die Website zur Leitaktion 1 „Mobilität des Sportpersonals“ der Nationalen Agentur finden Sie hier: https://www.erasmusplus-sport.de/

Die Deadline zur Einreichung von Vorschlägen ist der 20. Februar 2024 für die Leitaktion 1 - Mobilität des Sportpersonals. Die Deadline für die Leitaktion 2 - Kooperationspartnerschaften zwischen Sportakteuren - wird im März 2024 sein. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Bisher wird das Potential von Erasmus+ Sport von Akteuren aus Sportdeutschland (zu) wenig genutzt. Mit dem Webinar möchten wir dazu beitragen, Akteure aus Sportdeutschland zu einer Erasmus+ Sport Bewerbung zu motivieren. Das Erasmus+ Programm finanziert in Leitaktion 2 bilaterale oder multilaterale europäische Sportprojekte mit 30.000 – 400.000 EUR. Seit 2023 ist Sport auch in Leitaktion 1, der sog. Lernmobilität, förderfähig. Dadurch wird es für Personal im Sport möglich sich durch Jobshadowings im europäischen Ausland weiterzubilden oder Trainer*innen für Coaching-Tätigkeiten in eine Gasteinrichtung ins EU-Ausland zu entsenden.

Die Registrierung ist über diesen Link möglich: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkcu2uqDgiGtE175ldOuf7EVm3BFT2feBp