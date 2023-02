Women´s Rowing Challenge 2023 mit über 4.000 Teilnehmerinnen

2023 ging die Women´s Rowing Challenge (WRC) in Zusammenarbeit mit dem Partner des DRV, Concept2, in die sechste Runde. Nachdem die Challenge in letzten Jahren coronabedingte Einschränkungen erfahren musste, freuen wir uns, dass in diesem Winter wieder mehr Normalität eingekehrt ist und die Challenge „live“ in den Bootshäusern durchgeführt werden konnte. „Das Gesamtergebnis nach den vier Challenge-Terminen von 43.719.813 erruderten Metern freut uns enorm! Das ist mehr als eine Äquatorumrundung!“, freut sich Axel Eimers, der frischgebackene stellvertretende Vorsitzende des DRV und Ressortvorsitzende Indoor Rowing.

Wie gewohnt wurden an den üblichen vier Terminen die vier vorgegebenen Distanzen gerudert. Am 08.01. wurde 8 Minuten lang geschwitzt, am 15.01. 15 Minuten, am 22.01. 22 Minuten und die vierte und letzte Runde wurde am 30.01. in 30 Minuten absolviert. Auch in diesem Jahr wurden die Teilnehmerinnen wieder in fünf Altersklassen eingestuft, damit eine gerechtere Verteilung und ein damit verbundener fairerer Wettbewerb ermöglicht werden konnte. Das wurde im letzten Jahr das erste Mal ausprobiert und hat sich bewährt.

2023 haben über 4000 Frauen aus 144 Vereinen mitgerudert. „Dass diese Veranstaltung so eine hohe Resonanz hat, freut uns wirklich sehr!“, so Eimers. Knapp 2000 Ruderinnen waren auch bei allen vier Challenges am Start und haben somit an der Verlosung des RowErgs und des Paares Skulls teilgenommen.

Wir wünschen viel Freude mit den großartigen Preisen.

Mündener RV zum dritten Mal an der Spitze

Nachdem letztes Jahr wieder die Hamburgerinnen die Gesamtwertung der WRC gewonnen haben, heißt der Siegesverein dieses Jahr, nach 2019 und 2020, zum dritten Mal Mündener Ruderverein von 1912 e. V.! Herzlichen Glückwunsch zur tollen Leistung von 1.920.296 Metern!

Auf den zweiten Platz verwiesen die Mündener den Wassersportverein Meppen e.V. (1.591.304 m). Rang drei ging in diesem Jahr an die zweitplatzierten der WRC 2022 - die Lingener Rudergesellschaft. Obwohl die Platzierung für die Lingenerinnen ein kleiner „Rückschritt“ ist, hat die RG 430 km mehr errudert - das entspricht der Strecke von München nach Leipzig. Das Niveau der diesjährigen Challenge hat sich also um einiges erhöht!

Der Deutsche Ruderverband freut sich, dass die Challenge auch in diesem Jahr wieder so gut angenommen wurde und ist auf den Januar 2024 gespannt, wenn wieder zahlreiche Frauen auf den Ergometern gegeneinander um die Wette rudern.