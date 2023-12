Women’s Rowing Challenge 2024 - Gemeinsam Rudern für Spaß und Fitness!

Freut euch auf das jährliche Highlight im Ruderkalender: Die Women’s Rowing Challenge geht in die nächste Runde! Wir laden euch ein an diesem Ereignis, das in Kooperation mit unserem Partner Concept2 stattfindet, teilzunehmen.

Wann: Die Challenge ist wie üblich auf mehrere Termine im Januar verteilt: 07.01. (8 Min), 14.01. (15 Min), 21.01. (22 Min) und 28.01. (30 Min)

Wo: Überall, wo ein Concept2 Indoor Rower steht! Egal, ob ihr gemeinsam in eurem Verein, allein zu Hause oder in einem Fitnessstudio mitrudern möchtet - die Women’s Rowing Challenge bietet vielfältige Möglichkeiten zur Teilnahme.

Neu in diesem Jahr: Erlebt das besondere Gefühl des Gemeinschaftsgeistes! Im Rahmen der 28. Deutschen Ruderergometer-Meisterschaft, am 04.02.2024 in Essen, wird eine Siegerehrung der Gewinnerinnen stattfinden.

Alle weiteren Infos findet Ihr hier.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!