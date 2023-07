World Beach Games 2023 abgesagt

Das indonesische Olympische Komitee hat am vergangenen Dienstag die Absage der zweiten Auflage der World Beach Games und die 17. Vollversammlung der Nationalen Olympischen Komitees in Bali verkündet.

Da das lokale Organisationsteam seinen Rücktritt von der Ausrichtungsvereinbarung sehr kurzfristig an die ANOC - die Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees - gemeldet hat, ist es nicht mehr möglich einen alternativen Ausrichtungsort für die Spiele 2023 zu finden; somit können die diesjährigen World Beach Games nicht stattfinden.

Auch die ANOC war von dieser Entscheidung sehr überrascht, da sie in täglichem Austausch mit dem Organisator stand und zu keinem Zeitpunkt drastische Probleme, die eine solche Entscheidung rechtfertigen würden, kommuniziert wurden. Dennoch wird Verständnis dafür aufgebracht, dass die Entscheidung getroffen wurde, weil die Regierung ihre finanziellen Zusagen hinausgezögert hat.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt die Priorität in der Unterstützung der Nationalen Olympischen Komitees (NOC) und Athlet:innen, auch im Hinblick auf die Erstattung bereits entstandener Kosten.

Weitere Informationen bezüglich der Vollversammlung der ANOC folgen in den nächsten Tagen.