World Rowing Indoor Championships 2024 in Prag

Die World Rowing Indoor Championships 2024 finden am 23. und 24. Februar in Prag in der O2 Universum Hall, die einer Zuschauerkapazität von bis zu 2.500 Personen hat, statt. Diese Lokation allein verspricht bereits eine atemberaubende Gänsehautstimmung. Für die Standardrennen über 2000 und 500 Meter, sowie für die Teamwettbewerbe sind insgesamt über 2000 Meldungen von Athletinnen und Athleten aus mehr als 50 Ländern eingegangen. Auch in diesem Jahr findet das Event wieder als hybrider Wettbewerb statt. Pro Rennkategorie haben 15 Ruder:innen die Möglichkeit, virtuell und in Echtzeit gegen die Sportler:innen vor Ort um die Weltmeisterschaft zu fahren.

Unter den virtuell Teilnehmenden befindet sich auch Alexandra Föster. Obwohl die Einer-Fahrerin erst 22 Jahre alt ist, hat sie bereits eine beeindruckende Erfolgsbilanz – darunter Weltmeistertitel im U19- und U23-Bereich sowie Medaillen auf Europameisterschaften und World Cups. Bei den bevorstehenden Rennen in Prag wird sie in der Altersklasse der 21- bis 22-jährigen Frauen als eine der Favoritinnen antreten. Oliver Zeidler, der amtierende Indoor-Weltmeister, hat die Pläne seiner Titelverteidigung zu Gunsten einer fokussierten Olympiavorbereitung im Boot verworfen und wird nicht an den Start gehen. Aus dem Para Bereich wird Sylvia Pille-Steppat teilnehmen. Die Weltmeisterin von 2022 und Bronze- und Silber-Gewinnerin in den Jahren 2021 und 2020, wird wieder als eine der Favoritinnen antreten.

Das zweite Jahr in Folge wird bei den Weltmeisterschaften im Indoor Rowing, neben den klassischen 500m-, 2000m- und Staffelrennen, auch wieder die „World Rowing Versa Challenge“ stattfinden. In diesem Jahr haben sich zehn Männer und zehn Frauen für die Teilnahme an der Versa Challenge qualifiziert Außerdem wurden vier "Wildcards" (zwei Frauen und zwei Männer) vergeben. Die Versa Challenge wurde entwickelt, um die Fähigkeiten der Athlet:innen über verschiedene Distanzen und Disziplinen zu testen, um den besten Ergometerruderer der Welt zu finden. Wer mehr über die Versa Challenge wissen möchte, findet weitere Informationen auf der Homepage von World Rowing.

Wer nicht vor Ort ist, kann die Rennen per Livestream verfolgen:

Freitag 23. Februar 2024:

08:50 – 13:17 (CET) & 14:15 – 19:15 (CET)

Samstag 24. Februar 2024:

08:50 – 12:12 (CET) & 13:15 – 18:00 (CET)