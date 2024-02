Young Olympic Ambassadors Session 2024: Zwei Plätze für Teilnehmende aus Deutschland

Hiermit möchten wir auf die aktuelle Ausschreibung zur 64. Session for Young Olympic Ambassadors (YOA) an der Internationalen Olympischen Akademie (IOA) aufmerksam machen.

Die Veranstaltung findet vom 8. bis 21. Juni 2024 in Olympia, Griechenland, statt und richtet sich an Interessierte zwischen 20 und 30 Jahren, die sich mit jungen Menschen und Expert:innen aus der ganzen Welt zum Themenfeld der Olympischen Bewegung austauschen möchten. Die Zielgruppe sind Studierende sowie ehemalige oder aktive Athlet:innen. Das diesjährige Thema lautet: „The athlete in modern society: inspiring & fostering unity“.

Es gibt auch noch eine Besonderheit. In diesem Jahr haben zwei Teilnehmende aus Deutschland die Möglichkeit, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Deutsche Olympische Akademie (DOA) übernimmt die Auswahl und Vorbereitung. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bewerbungen sind bis zum 15. März 2024 an die DOA zu richten. Für jegliche Rückfragen steht Wiebke Arndt (arndt@doa-info.de, Tel.: 069-6700 350) gerne zur Verfügung.