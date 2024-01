Zukunftswerkstatt "Frauen im Rudersport" mit Brigitte Bielig und Sabine Tschäge

Seit einem Jahr finden in regelmäßigen Abständen digitale Zukunftswerkstätten für Frauen im Rudersport statt. Hierzu sind alle Mädchen und Frauen in Ruderdeutschland herzlich eingeladen.

Diese Veranstaltungsreihe bietet allen Mädchen und Frauen den Raum, sich zu Fragen auszutauschen, sich zu vernetzen und erste praktische Tipps für den eigenen Verein zu bekommen.

Die nächste Zukunftswerkstatt mit dem Thema „Trainerinnen für den DRV“ findet am Mittwoch, 07. Februar 2024 von 19.30 bis 21.00 Uhr per Zoom statt. Als Gäste konnten wir unsere Cheftrainerin Brigitte Bielig sowie unsere Bundestrainerin Sabine Tschäge gewinnen. Sie werden u.a. aus ihrem “Arbeitsalltag” berichten und stehen anschließend für eure Fragen zur Verfügung.

Wir nutzen erneut Zoom. Alle Teilnehmerinnen können sich per Wort sowie Bild einbringen. Auch die Chatfunktion wird für alle offen einsehbar sein.

Und so meldet ihr euch an:

Sendet uns euren Namen, Verein sowie eure E-Mail-Adresse per E-Mail (gender@rudern.de) zu. Die Zugangsdaten für die Zoom-Konferenz mailen wir kurz vor dem Termin zu.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!

