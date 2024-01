Zum Tod von Heinz Bunk

Der Deutsche Ruderverband trauert um Heinz Bunk, der am 12. Januar 2024 im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Fast 60 Jahre lang war Heinz Bunk dem Rudersport und seinem Verein, dem Frankfurter Ruder-Club Fechenheim, eng verbunden. Er war begeisterter Wanderruderer und organisierte über viele Jahre hinweg als Wanderruderwart des Landesverbandes unzählige Wanderfahrten in Hessen. Der Landessportbund sowie der Landesruderverband würdigten sein außerordentliches Engagement durch zahlreiche Ehrungen. Auch der Deutsche Ruderverband würdigte seine Tätigkeit in 2006 mit der Auszeichnung für besondere, erfolgreiche und langjährige ehrenamtliche Arbeit.

Seine eigentliche Leidenschaft war jedoch die Geschichte unseres Sports. Den Anfang machte der Aufbau und die Betreuung eines Wanderruderarchivs für den DRV sowie die Betreuung des Paul-Elscher-Archivs in Hessen. Über die Jahre weitete er sein Hobby jedoch aus und legte eine beachtliche Sammlung an. Egal, ob Medaillen, Siegeszeichen, Urkunden, Plakaten oder Regattaprogramme – nichts war vor ihm sicher. Alles war für ihn von Interesse und so war es auch nicht verwunderlich, dass der Deutsche Ruderverband ihn nach Gründung des Historischen Arbeitskreises als Mitglied berief.

Mit Herzblut und großem Engagement brachte er sich auch hier ein und hatte großen Anteil an der Gründung eines Archivs im Deutschen Ruderverband.

Er war bis zum Schluss sehr aktiv. Auf Regatten sah man ihn genauso wie auf Rudertagen. Kritisch begleitete er manche Diskussion, blieb dabei jedoch stets sachlich und freundlich.

Heinz Bunk war ein Aushängeschild für Engagement und Ehrenamt im Rudersport.

Der Deutsche Ruderverband wird ihn nicht vergessen.