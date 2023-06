DRJ organisiert auch 2024 Olympisches Jugendlager

Wir freuen uns, dass wir euch auch im kommenden Jahr eine Teilnahme beim Olympischen Jugendlager der DRJ in Paris ermöglichen können. Vom 26. Juli bis zum 4. August werden mindestens 22 Teilnehmende die Möglichkeit haben, dieses einzigartige Großereignis mit der DRJ gemeinsam zu erleben.

Wir sind besonders glücklich, dass wir wieder ein Jugendlager während der Olympischen Spiele anbieten können, da das neue Ticketing-Konzept eine echte Herausforderung war. Wir konnten leider nicht wie in den vergangenen Jahren ein Gruppenkontingent buchen, sondern mussten uns wie alle anderen auch für die Verlosung der Tickets registrieren und konnten dann im ausgelosten Zeitfenster maximal sechs Tickets für eine Veranstaltung kaufen und mit einem Account maximal 30 Tickets erwerben.

Uns freut es sehr, dass wir für die Teilnehmenden jeweils mindestens zwei Finaltickets für die Ruderwettbewerbe sowie ein Ticket für eine andere Sportart (Volleyball, Beach-Volleyball, Hockey, Skateboard) zur Verfügung stellen können. Ihr könnt hautnah dabei sein und die Spannung und den Nervenkitzel der Olympischen Spiele selbst erleben. Zudem werden wir gemeinsam mit der ganzen Gruppe Paris erkunden und das Olympische Flair in uns aufsaugen und das Fan Fest vom Team Sportdeutschland besuchen. Zusätzlich versuchen wir noch Tickets für das Deutsche Haus zu bekommen und ein Meet and Greet mit Olympiateilnehmern für euch zu organisieren.

Aktuell haben wir leider noch keine verbindliche Rückmeldung der angefragten Unterkünfte und versuchen noch eine Zusammenarbeit mit dem französischen Ruderverband hinzubekommen, für die aktuell 9 Plätze vorgesehen sind, um weitere Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, sodass wir bisher noch keinen Preis veröffentlichen können. Aktuell gehen wir von maximal 1.500 € pro Teilnehmer*in aus. Inbegriffen sind der Transport von einem zentralen Anreisepunkt (Köln oder Frankfurt), die Unterkunft und Verpflegung, mindestens drei Tickets für die Wettbewerbe und zusätzlich ein Ticket für das Fan-Fest sowie eine Einkleidung der DRJ.

Das Mindestalter der Teilnehmenden beträgt mindestens 16 Jahre (Stichtag 04. August 2024) und höchstens 21 Jahre. Als Betreuer*innen werden nur aktuelle Juniorteamer der DRJ eingesetzt, die bereits auf Veranstaltungen der Deutschen Ruderjugend im Einsatz gewesen sind. Sobald die genauen Preise feststehen, werden wir die Ausschreibung für die Teilnehmenden auf den verschiedenen Kanälen der DRJ veröffentlichen und diese auch bis Ende des Jahres benachrichtigen, ob sie als Teilnehmende mit in Paris dabei sind. Von aktuellen Vorabanmeldungen bitten wir abzusehen. Bei Fragen rund um das Olympische Jugendlager könnt ihr euch gerne an das Jugendsekretariat in Hannover wenden.

Unser Ziel ist es das Camp inklusiv zu gestalten, sodass die Teilnahme für alle möglich ist und wir gemeinsam in Frankreich eine spannende Zeit verbringen, die wir alle nie wieder vergessen werden. Um die Teilnehmenden finanziell zu unterstützen, planen wir eine Reihe von Aktionen, die wir auf dieser Seite veröffentlichen werden. Natürlich könnt ihr uns auch auf Instagram oder Facebook auf dem Weg zu den Olympischen Spielen verfolgen.

Der einfachste Weg die Teilnehmenden finanziell zu unterstützen sind Spenden an die Deutsche Ruderjugend mit dem Verwendungszweck "Rudi in Paris" auf das Konto der Deutschen Ruderjugend.