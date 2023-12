DRJ-Olympiacamp 2024

Endlich ist es soweit und wir können sagen:

Paris, Paris, wir fahren nach Paris

Wir veranstalten anlässlich der Olympischen Spiele 2024 in Paris ein Olympiacamp. Vom 26. Juli bis 4. August 2024 machen wir uns auf den Weg nach Paris und unterstützen "Team D" lautstark vor Ort. Zusammen mit Jugendlichen des französischen Ruderverbands werden wir unvergessliche Tage in Paris erleben. Für die Zeit in Paris ist ein buntes Rahmenprogramm geplant, das aus den Besuchen verschiedener Sportevents, interkulturellen Begegnungen und ganz viel Spaß besteht. Habt ihr Lust dabei zu sein? Dann legt sofort los!

Wir suchen für das Olympiacamp motivierte und engagierte Teilnehmer:innen und Teamer:innen, die Lust haben, eine unvergessliche Zeit in Paris zu erleben. Ihr habt die Chance, euch als Teilnehmer:in oder als Teamer:in für das Olympiacamp zu bewerben. Füllt dazu einfach das Online-Formular aus und schickt uns euer Motivationsschreiben zu. Was bedeutet für euch Olympia und warum seid ihr der/die perfekte Teamer:in oder Teilnehmer:in?

Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2024.

Alle weiteren Infos und die Anmeldebögen findet ihr hier.