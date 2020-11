Die Planungen für die Ruder-Bundesligasaison 2021 laufen weiterhin auf Hochtouren. Nachdem vor kurzem über den aktuellen Stand der Ausrichter berichtet wurde und das neue Organisationsteam vorgestellt werden konnte – folgen heute bereits die nächsten Neuigkeiten.

Der aktuelle Stand

Wie bereits erwähnt, sind für 2021 abermals fünf spannende Wettkampftage an besonderen Austragungsorten geplant. Sowohl bewährte als auch neue Standorte werden in der kommenden Saison den Athleten optimale Wettkampfvoraussetzungen bieten können. In Kürze erfahrt ihr hier mehr darüber, wer die Ausrichter sein werden.

Derzeit wird, trotz der Kontaktbeschränkungen durch die Coronapandemie, fest mit der Durchführung der RBL geplant und auch darüber hinaus versucht, unter „normalen“ Bedingungen vorzubereiten. „Trotz der Unwägbarkeiten mit Corona planen wir fest mit der RBL 2021“, gibt sich Ressortleiter Rolf Warnke zuversichtlich und ergänzt „Trotz alledem müssen wir natürlich, wenn es so weit ist, gucken, was die Bedingungen erlauben. Insbesondere hinsichtlich der Zuschauer und Partys werden wir sehen in welchem Rahmen dies erlaubt sein wird.“ Die Gesundheit aller Involvierten an den Wettkampftagen hat demnach höchste Priorität.

Neues Anmeldetool für die Mannschaften

Für 2021 hofft das Organisationsteam auf die Zusage der Teams aus 2020 und freut sich über weitere, darüber hinausgehende Anmeldungen. Erstmalig in diesem Jahr können Mannschaften für die Saison 2021 online ihre Lizenz beantragen. Bis zum 31.12.20 haben interessierte Mannschaften die Möglichkeit, sich einfach und schnell anzumelden. Zu dem Formular gelangt ihr hier.

Seid dabei in der stärksten Sprint-Liga der Welt!