#bfdrudern

Vom 18 bis zum 21 Oktober haben sich die Bundesfreiwilligendienstleistenden des Jahrgangs 2021/22 zum ersten Mal in der Ruderakademie Ratzeburg getroffen. Trotz Corona konnte das Treffen glücklicherweise in Präsenz stattfinden. 22 der 24 BFDler*innen waren anwesend. Leider konnten zwei krankheitsbedingt nicht teilnehmen.

Anfangs waren alle noch etwas zurückhaltend aber bereits am ersten Abend war die Stimmung ausgelassen und fröhlich; es sind Ideen wie einen gemeinsamen Achter zu fahren entstanden.

Wir haben in diversen Vorträgen einiges zu unseren Rechten und Pflichten, Prävention sexualisierter Gewalt, Aufsichtspflicht und vielem mehr gelernt. Einige waren mit den Themen der Vorträge bereits vertraut aber für die Meisten waren die Inhalte der Vorträge neu und interessant. Da alle von der Wichtigkeit der besprochenen Themen überzeugt waren, war die Atmosphäre während der Vorträge sehr aufmerksam und höchst produktiv.

Die Präsentationen waren auf der anderen Seite auch anstrengend, weshalb die Pausen intensiv genutzt wurden. So wurde zum Beispiel am dritten Tag in der Mittagspause der bereits erwähnte Achter sowie ein Doppelzweier gefahren. Da es früh dunkel wurde konnte abends nicht gerudert werden. Dafür wurden die Abende stehts für kleine Spaziergänge und geselliges Beisammensein genutzt. Dabei haben sich alle Teilnehmer näher kennengelernt und es sind Freundschaften entstanden.

Nach den schönen vier Tagen blicken alle Teilnehmenden voller Vorfreude auf ein erneutes Wiedersehen beim zweiwöchigen Trainer C-Ausbildung am 15. November.

Der BFD-Jahrgang 2021/2022