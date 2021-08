Am vierten Wettkampftag bei der Junioren-WM in Plovdiv, Bulgarien, standen die Halbfinals im Fokus. Sechs deutsche Boote waren bei Temperaturen knapp unter 30 Grad am Start. Mit dem JM1x, JM2x, JM2- und dem JM4x konnten gleich vier Boote mit einem Sieg das Finalticket lösen. Der JW1x und JW2x haben das Finale hingegen verpasst.

JM2-: Start-Ziel-Sieg für Martin und Holthues

Mit einem Start-Ziel-Sieg haben sich Paul Martin und Kieran Holthues (Essener Ruder-Regattaverein e.V./RV Münster von 1882 e.V.) im Zweier ohne Steuermann souverän für das Finale qualifiziert. Das Duo konnte sich auf den zweiten 500 m knapp drei Sekunden von den engsten Verfolgern aus Kanada und Bulgarien absetzen und diesen Vorsprung bis ins Ziel verwalten. Mit der schnellsten Halbfinalzeit haben sie im Finale morgen gute Chancen, um die Medaillen mit zu rudern.

JM4x dominiert Vorlauf

Noch deutlicher war der Sieg vom Junioren-Doppelvierer. Nach der dominanten Vorstellung im Vorlauf ließen Timo Strache, Adrian-Nick Bastian, Sydney Garbers und Schlagmann Maximilian Pfautsch (Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V./ SC Magdeburg e.V. Abteilung Rudern/ Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V./ Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle) auch heute nichts anbrennen und dominierten das Rennen vom Start weg. Auf der dritten Teilstrecke konnten sich die Athleten von Paul Zander von ihren engsten Verfolgern aus Bulgarien lösen und den ersten Platz frühzeitig absichern. Morgen mischen sie im Kampf um die Medaillen sicherlich ganz vorne mit.

JM2x steht im Halbfinale

Auch im dritten Rennen des heutigen Tages stand am Ende die 1 vor der deutschen Flagge. Finn Stäblein und Adrian Groth (Würzburger RV Bayern von 1875/1905 e.V./ RK am Wannsee e.V.) setzten sich nach einem schnellen Start schon auf den ersten 500 m von ihren Gegnern mit fast einer Länge ab. Diesen Vorsprung gaben sie bis ins Ziel nicht mehr her. Mit der deutlich schnellsten Halbfinalzeit gehen sie morgen als Favorit ins große Finale.

JW2x steht im B-Finale

Nicht gereicht hat es hingegen für Daria Arndt und Charlotte Luster (LRV Mecklenburg-Vorpommern von 1990 e.V./ Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle) im Juniorinnen-Doppelzweier. Beim knappen Sieg der Sloweninnen musste das Duo auf der zweiten Streckenhälfte etwas abreißen lassen und kam am Ende nicht über Platz sechs hinaus. Für die Athletinnen von Trainer Alin Irincu geht es morgen im B-Finale um eine Top-Ten-Platzierung.

Holtz löst Finalticket

Deutlich besser lief es für Einer-Fahrer Oliver Holtz (LRV Mecklenburg-Vorpommern von 1990 e.V.), der nach einem Start-Ziel-Sieg im Finale steht. Der 18-Jährige konnte sich nach einem guten Start mit fast einer Länge von seinen engsten Verfolgern aus Belgien und Dänemark lösen. Die Schlussspurts seiner Konkurrenten auf der Nebenbahn konnte Holtz kontern und den Sieg mit einer halben Länge Vorsprung ins Ziel rudern.

Lagerpusch verpasst Einer-Finale knapp

Das Finale als Vierte knapp verpasst hat Rianne Lagerpusch (Frankfurter Rudergesellschaft 'Germania' 1869 e.V.). Beim Sieg der Schweizerin Aurelia-Maxima Janzen lag die deutsche Einer-Fahrerin bis zur 1500-m-Marke noch auf dem dritten Rang, der für den Finaleinzug gereicht hätte. Aber auf den letzten 500 m zog die Griechin Evangelia Fragkou noch an Lagerpusch vorbei. Für die Athletin von Trainer Alexander Usen geht es morgen im B-Finale um eine gute Platzierung.

Seit gestern sind auch der DRV-Vorsitzende Siegfried Kaidel und der neue Cheftrainer Christian Felkel, der ab September die Nachfolge von Ralf Holtmeyer antritt, vor Ort.

Fazit des Bundestrainers

Junioren-Bundestrainer Bernd Nennhaus ist sehr zufrieden mit den Leistungen. „12 von 14 Booten sind im A-Finale. Die vier Bootsklassen heute sind sehr souverän mit einem Sieg ins Finale gerudert. Die beiden anderen Bootsklassen hatten in ihren Halbfinals starke Konkurrenz und wollen morgen im B-Finale ihre Leistung bestätigen. Jetzt freuen wir uns alle auf den morgigen Finaltag."