Für unseren Rudernachwuchs hat das lange Warten ein Ende. Heute fiel der erste Startschuss bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Plovdiv (Bulgarien). Sechs deutsche Boote standen am heutigen Vormittag am Start. Bei Temperaturen von über 30 Grad, Sonne und wechselndem Wind zogen vier Boote (JM1x, JM2x, JM2-, JM4x) direkt ins Halbfinale ein, der JW1x und JW2x müssen den Umweg Hoffnungslauf nehmen.

JM2- im Halbfinale

Den Auftakt aus deutscher Sicht machten Paul Martin und Kieran Holthues (Essener Ruder-Regattaverein e.V./RV Münster von 1882 e.V.) im Zweier ohne. Das Duo zog als Vorlaufzweiter hinter Rumänien in das Halbfinale ein.

JM4x dominiert Vorlauf

Ein Ausrufezeichen hat der Junioren-Doppelvierer in seinem Vorlauf gesetzt. Timo Strache, Adrian-Nick Bastian, Sydney Garbers und Schlagmann Maximilian Pfautsch (Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V./ SC Magdeburg e.V. Abteilung Rudern/ Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V./ Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle) haben das Rennen vom Start weg dominiert und sind mit mehr als acht Sekunden Vorsprung vor Belgien als einziges Boot direkt ins Halbfinale eingezogen.

JM2x steht im Halbfinale

Auch Finn Stäblein und Adrian Groth (Würzburger RV Bayern von 1875/1905 e.V./ RK am Wannsee e.V.) ließen ihren Konkurrenten im Vorlauf des Doppelzweiers keine Chance. Das Duo konnte sich auf den ersten 500 m schon deutlich vom Rest des Feldes lösen und das Rennen mit knapp 13 Sekunden Vorsprung vor der Schweiz gewinnen. Für die beiden geht es am Samstag im Halbfinale weiter.

JW2x muss in den Hoffnungslauf

In der UWV in Berlin musste der Juniorinnen-Doppelzweier krankheitsbedingt schon umbesetzt werden. Für Lena Wölke (SC Magdeburg e.V. Abteilung Rudern) ist Daria Arndt (LRV Mecklenburg-Vorpommern von 1990 e.V.) ins Boot gekommen, die heute gemeinsam mit Charlotte Luster ( Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle) ins Rennen gegangen ist. Bei ihrem ersten internationalen Start wurden die beiden Zweiter hinter Italien und müssen nun den Umweg Hoffnungslauf gehen. Bereits morgen kann das Duo dann das Halbfinalticket lösen.

Holtz startet mit Vorlaufsieg

Einen guten Start in die WM hat auch Oliver Holtz (LRV Mecklenburg-Vorpommern von 1990 e.V.) im Einer hingelegt. Der 18-Jährige gewann seinen Vorlauf und steht damit im Halbfinale.

Platz vier für Lagerpusch

Ebenfalls in den Hoffnungslauf muss Rianne Lagerpusch (Frankfurter Rudergesellschaft 'Germania' 1869 e.V.). Die Einer-Fahrerin wurde in ihrem Vorlauf mit 16 Sekunden Rückstand auf die Siegerin aus der Schweiz Vierte. Viel Zeit für Regeneration bleibt nicht. Bereits morgen steht der Hoffnungslauf an.

Fazit des Bundestrainers

Junioren-Bundestrainer Bernd Nennhaus ist mit dem Auftakt zufrieden. „Unsere Mannschaft ist gut ins Turnier gestartet. Nur der Frauen-Doppelzweier und der Frauen-Einer müssen in den Hoffnungslauf, das sind lösbare Aufgaben. Alle anderen Boote sind gut gestartet und direkt ins Halbfinale eingezogen. Bei den warmen Temperaturen ist es auch wichtig, die Kraft gut einzuteilen. Die Bedingungen sind fair. Der Wind dreht immer so leicht, aber da gibt es keine Nachteile für irgendeine Bahn.“

Alle Ergebnisse sowie einen Live-Tracker gibt es hier.

Der morgige Wettkampftag beginnt um 09.30 Uhr Ortszeit (08.30 Uhr dt. Zeit). Insgesamt acht deutsche Boote sind morgen am Start.