Am heutigen dritten Wettkampftag standen drei Hoffnungsläufe sowie zwei Bahnverteilungsrennen für das deutsche Team an. Bei 27 Grad, Sonnenschein und Gegenwind, aber fairen Bedingungen am Morgen qualifizierten sich der JW2-, JM4+ und JM4- für die Finals am Sonntag.

JF4+: Platz drei im Bahnverteilungsrennen

Den Auftakt aus deutscher Sicht machte der Juniorinnen-Vierer mit Steuerfrau. Für Anna Hördemann, Paula Becher, Emma Arp, Nora Radke und Steuerfrau Annalena Brökel (RC Hansa von 1898 e.V. Dortmund/ Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V./ RC Hansa von 1898 e.V. Dortmund/ Stuttgarter RGt von 1899 e.V./LRV Mecklenburg-Vorpommern von 1990 e.V.) stand bei nur fünf gemeldeten Booten heute das Bahnverteilungsrennen auf dem Programm. Beim Sieg der USA wurde das Quintett Dritte.

JM4+ gewinnt Hoffnungslauf

Nach Platz drei im Vorlauf gestern musste der Junioren-Vierer mit Steuermann heute im Hoffnungslauf noch einmal ran. Diese Aufgabe meisterten Maximilian Ketzel, Tom Thomas, Carl Sgonina, Schlagmann Krystof Janac und Steuermann Elias Fabian souverän (Berliner RCe.V./Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/Team Nord West/Dresdner RC 1902 e.V./Berliner RC/RG Speyer 1883 e.V.) als Sieger souverän. Damit stehen die Athleten von Trainer Sven Carstens im Finale.

JF2- steht im Finale

Wenig Zeit für Erholung blieb auch Lena Gresens und Anni Kötitz (beide RC Potsdam) im Juniorinnen-Zweier ohne. Für das Duo stand nach Platz vier im gestrigen Vorlauf heute ebenfalls der Hoffnungslauf an. Die Athletinnen von Thomas Naumann gaben vom Start weg das Tempo vor. Erst auf den letzten 500 m mussten sie den starken Schlussspurt der Rumäninnen abwehren. Mit einer Bugspitze Vorsprung überquerten Gresens und Kötitz als Erste die Ziellinie - Finalticket gelöst!

JM4- löst Finalticket

Als Vorlaufvierter mussten auch Johann Svoboda, Lukas Wojciechowski, Kort Fricke und Schlagmann Mika Richter (alle Berliner RC) im Junioren-Vierer ohne Steuermann den Umweg Hoffnungslauf nehmen. Hinter dem Sieger aus Italien sicherte sich das Quartett das letzte der zwei Finaltickets.

JF8+ wird Vierter im Bahnverteilungsrennen

Ein weiteres Bahnverteilungsrennen stand für den Juniorinnen-Achter an. Andra Aumann, Johanna Sziedat, Celina Grunwald, Anne Schepinski, Marie Luise Kohlbach, Frederike Foester, Eva Weitzel, Emilia Fritz und Steuerfrau Magdalena Hallay (RC Hansa von 1898 e.V. Dortmund/SC Berlin-Köpenick e.V./ Hanauer RC Hassia e.V./ Hallesche-RV Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle/RC Meschede e.V./ RegattaVerband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West/Passauer RV von 1874 e.V./RC Germania Düsseldorf von 1904 e.V.) wurden Vierte hinter den Booten aus den USA, Italien und Spanien.

Halbfinals und Finals im Livestream

Insgesamt stehen schon acht deutsche Boote in den Endläufen. Sechs weitere haben morgen in den Halbfinals die Chance, das Finalticket zu lösen. Der Wettkampftag startet wie gewohnt um 09.30 Uhr Ortszeit (08.30 Uhr dt. Zeit). Die Rennen werden ab morgen live auf worldrowing.com übertragen.

Fazit des Bundestrainers:

Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Hoffnungsläufe. Alle drei Boote sind über die gesamte Distanz kontinuierlich gut gefahren. Für den Juniorinnen-Vierer und -Achter war es wichtig, dass es heute endlich losgegangen ist. Da werden am Sonntag die Karten neu gemischt", so der Junioren-Bundestrainer Bernd Nennhaus.