Nach den Olympischen Spielen in Tokio und der U23-WM in Racice dürfen ab morgen endlich auch die Junioren ran. Vom 11. bis 15. August findet in Plovdiv (Bulgarien) die Junioren-Weltmeisterschaft statt. Die Athletinnen und Athleten des Deutschen Ruderverbandes gehen in allen 14 Bootsklassen an den Start.

Mehr als 600 Sportlerinnen und Sportler aus 43 Nationen haben für die internationalen Meisterschaften gemeldet. Nachdem die WM im vergangenen Jahr Corona-bedingt ausfallen musste, ist die Vorfreude auf das Event in diesem Jahr noch größer. „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut und alle freuen sich nach zwei Jahren endlich wieder international für den Deutschen Ruderverband an den Start gehen zu dürfen“, so Junioren-Bundestrainer Bernd Nennhaus, der das Amt kommissarisch von Sabine Tschäge übernommen hat.

Gute UWV in Berlin-Grünau

In den vergangenen Wochen hat sich die Mannschaft wie gewohnt in Berlin-Grünau auf die WM vorbereitet. „Die UWV ist gut verlaufen. Zu Beginn gab es einige erkältungsbedingte Ausfälle, die sich aber nach einer Woche eingestellt haben. Die Trainingsbedingungen waren gut und alle 14 Bootsklassen konnten sich gut auf die Wettkämpfe vorbereiten“, so Nennhaus und ergänzt: „Bei den abschließenden Trainingsbelastungen zeigte sich, dass wir gut vorbereitet in die Rennen der Junioren-Weltmeisterschaft gehen können. Bei den Mittel- und Großbooten ist aufgefallen, dass aufgrund der fehlenden gemeinsamen Trainings- und Wettkampfpraxis vor allem im rudertechnischen Bereich gearbeitet werden musste.“

Bei der WM in Tokio vor zwei Jahren war der DRV mit insgesamt 12 Medaillen (5x Gold, 3x Silber und 4x Bronze) die stärkste Nation. Ob sich das wiederholen lässt, wird sich zeigen. „Unsere höchste Priorität hat, alle Bootsklassen ins A-Finale zu bringen. Einige Boote werden sicherlich in die Medaillenränge rudern, aber die große Unbekannte ist aufgrund der zweijährigen Wettkampfpause das Leistungsniveau der anderen Nationen“, erklärt Nennhaus.

Die Bedingungen vor Ort sind mit aktuell 35 Grad und Sonne im Gegensatz zu dem verregneten Wetter in Deutschland tropisch. Daran wird sich auch in den kommenden Tagen nichts ändern. „Die Bedingungen vor Ort sind optimal. Trotz der warmen Temperaturen haben alle Bootsklassen das Training aufgenommen und freuen sich auf den Beginn der Wettkämpfe“, so der Junioren-Bundestrainer.

Halbfinals und Finals im Livestream auf worldrowing.com

Los geht es morgen um 09.30 Uhr Ortszeit (08.30 Uhr dt Zeit). Den voraussichtlichen Zeitplan gibt es hier. Am Samstag und Sonntag werden die Rennen live auf worldrowing.com übertragen. Für die Vor- und Hoffnungsläufe gibt es dort einen Live-Tracker und Live-Audio.