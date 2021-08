Faire Ruderbedingungen auch am zweiten Tag bei der U19 WM in Plovdiv: Die deutschen Juniorinnen und Junioren zeigten großes Können auch am zweiten Renntag in den Vor- und Hoffnungsläufen. 14 Boote sollen ins Finale kommen – drei Boote haben es schon direkt geschafft, weitere zwei Boote sind im Halbfinale.

VORLÄUFE 2. TAG

Junior-Achter mit Stm. JM8+: direkt ins Finale

Einen osteuropäischen Vorlauf mit Gegnern aus Weißrussland, Rumänien, Tschechien und Ungarn erwischten die Deutschen Junioren im Achter. Noch bei 1.500m sah es fast nach einem Umweg über den Hoffnungslauf aus: über 1,5 Sekunden Rückstand zu Weißrussland, die souverän bis dahin jede 500m geführt haben. Doch dann zog Deutschland einen mörderischen Endspurt an und gewann seinen Vorlauf. Im zweiten Vorlauf siegten die USA, die 7 Hunderstel Sekunden schneller waren – das sieht nach einem ziemlich spannenden Finale diesen Sonntag für Moritz Grauert (Allgemeiner Alster-Club/Norddeutscher Ruderer-Bund), Henning Käufer (Essener Ruder-Regattaverein e.V.), Mark Kohlbach (Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle), Enno Mönch (Allgemeiner Alster-Club/ Norddeutscher Ruderer-Bund), Hannes Post, Fritz Rautenberg (beide Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.), Dominic Ruehling (Berliner Ruder-Club e.V.), Schlagmann Elias Wittenburg (Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.) und Steuerfrau Lina Mistera (Alster-Ruderverein Hanseat von 1925 e.V.) aus.

Junior-Vierer mit Stm. JM4+: Platz 3 und Hoffnungslauf

Nicht ganz so gut lief es für den gesteuerten Junior-Vierer: mit über 10 Sekunden Rückstand auf Italien geht es direkt in den Hoffnungslauf am Freitag. Aber wer weiß, vielleicht packen Maximilian Ketzel (Berliner Ruder-Club e.V.), Tom Thomas (Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/Team Nord West), Carl Sgonina (Dresdner Ruder-Club 1902 e.V.), Schlagmann Krystof Janac (Berliner Ruder-Club e.V.) und Steuermann Elias Fabian noch eine Überraschung aus.

Juniorinnen-Zweier ohne Stm. JW2-: abgeschlagen in den Hoffnungslauf

Auf richtig harte Gegnerinnen trafen auch Lena Gresens und Anni Koetitz vom Ruder-Club Potsdam e.V.: gegen den Vorlaufsieger Frankreich war heute nichts zu holen. Die beiden Ruderinnen müssen morgen im Hoffnungslauf vom Start weg Vollgas geben, um es noch ins Finale zu schaffen.

Juniorinnen-Vierer ohne Stm. JW4-: als Zweite direkt ins A-Finale

Auch wenn es für einen Vorlaufsieg nicht reicht, können Malou Wollenhaupt (Ruderverein Kurhessen-Cassel 1890/1911 e.V.), Verena Sebald (Münchener Ruder-Club von 1880 e.V.), Ricarda Heuser (Rudergesellschaft München 1972 e.V.) und Schlagfrau Antonia Labonde (Frankfurter Rudergesellschaft 'Germania' 1869 e.V.) dennoch zufrieden sein. Mit Platz 2 hinter Italien ziehen Sie direkt ins A-Finale ein und müssen sich dort auch gegen Frankreich und USA behaupten, die beide eine schnellere Vorlaufzeit haben.

Junior-Vierer ohne Stm. JM4-: als Vierte in den Hoffnungslauf

Richtig hart lief es auch für den Deutschen Vierer-Ohne: Platz 4 hinter Spanien, Italien und der Schweiz. Aber wer weiß, vielleicht packen es die Ruderer vom Berliner Ruder-Club e.V., Johann Svoboda, Lukas Wojciechowski, Kort Fricke und Schlagmann Mika Richter morgen nochmal richtig einen aus? Bundestrainer Bernd Nennhaus ist da sehr zuversichtlich.

Juniorinnen-Doppelvierer ohne Stm. JW4x: Siegreich direkt ins A-Finale

Keinen Zweifel an ihrem Können ließen die jungen Ruderinnen Rebekka Falkenberg (Stralsunder Ruder-Club e.V.), Lina Goetze (Ruderklub am Wannsee e.V.), Johanna Debus (Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V.) und Schlagfrau Marlene Schollmeyer (Ruder-Union Arkona Berlin 1879 e.V.). Mit über 7 Sekunden Vorsprung gewannen sie ihren Vorlauf deutlich und ziehen direkt ins A-Finale am Sonntag ein. Dort müssen sie die Schweizerinnen und die Italienerinnen knacken, die im zweiten Vorlauf noch schneller waren.

HOFFNUNGSLÄUFE

Juniorinnen-Doppelzweier JW2x: Halbfinalticket gezogen

Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Litauen lieferten sich Daria Arndt (LRV Mecklenburg-Vorpommern von 1990 e.V.) und Charlotte Luster (Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle). Erst auf den letzten hundert Metern mussten sie sich ihren Gegnerinnen geschlagen geben. Aber mit Platz 2 haben sie eine Runde weiter geschafft und können sich nun auf das Halbfinale am Samstag freuen.

Juniorinnen-Einer JW1x: als Zweite ins Halbfinale

Heute lief es besser für Rianne Lagerpusch. Die Einer-Fahrerin musste in ihrem Hoffnungslauf nur der Litauerin den Vortritt lassen. Jetzt hat sie über einen Tag Zeit zum Regenerieren, denn die Ruderin von der Frankfurter Rudergesellschaft 'Germania' 1869 e.V muss erst am Samstag im Halbfinale wieder ran.

Fazit des Bundestrainers Bernd Nennhaus

„Heute haben trotz der Hitze von 32°C alle Ruderer und Ruderinnen sehr gute Leistungen gezeigt. Die Junioren-Vierer und -Zweier wie auch der der Junior-Vierer mit Steuermann haben angesichts der Temperaturen und der Platzierung gegen Ende Fahrt rausgenommen, um für die Hoffnungsläufe Körner zu sparen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es bei allen drei Booten noch ins Halbfinale bzw. Finale schaffen.“

