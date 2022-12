Alle Infos zur kommenden Womens Challenge

In wenigen Wochen geht sie wieder los – die mittlerweile insgesamt sechste Ausgabe der Women’s Rowing Challenge, die wir gemeinsam mit unserem Partner Concept2 durchführen. Nach den coronabedingten Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren freuen wir uns, dass in diesem Winter wieder mehr Normalität eingekehrt ist und wir die Challenge wieder „live“ in euren Bootshäusern durchführen können. Dennoch ist es natürlich jedem Verein selbst überlassen, bestimmte Vorkehrungen zu treffen und eigene Regeln und Hygienekonzepte aufzustellen. Zudem ist es auch weiterhin möglich, die Challenge virtuell zuhause auf dem eigenen Concept2 Indoor Rower durchzuführen.

Ergebnisportal mit Rankings nach jeder Runde

Nach dem leckeren Weihnachtsschmaus könnt ihr die angefutterten Pfunde im Januar ganz schnell wieder abtrainieren. Dabei begleitet euch auch in diesem Jahr wieder das Ergebnisportal, das bereits bei den vergangenen Challenges zum Einsatz gekommen ist. So ist es wieder möglich, Ergebnisse selbst einzutragen und anschließend von eurer Challenge-Managerin bestätigen zu lassen.

Gerudert wird traditionell an vier festgelegten Terminen: 08.01. (8 Min), 15.01. (15 Min), 22.01. (22 Min) und 30.01. (30 Min). Die jeweiligen Ergebnisse können bis spätestens drei Tage nach Ablauf der jeweiligen Challenge (11.01, 18.01., 25.01., 02.02.) eingetragen werden. Hinsichtlich des Rankings bleiben die fünf Altersklassen der vergangenen Challenge bestehen. Ü60 (60+), Ü45 (45-59), Ü30 (30-44), U30 (18-29), U18 (12-17).

Anmeldung startet am Freitag, den 16. Dezember:

Die Challenge-Managerin meldet den Verein ab dem 16. Dezember über das DRV-Verwaltungsportal an

Alle Teilnehmerinnen können sich hier anmelden

Die Challenge-Managerin kann ebenfalls Teilnehmerinnen anlegen

Der Anmeldeschluss für Vereine, um den Rahmen noch rechtzeitig geliefert zu bekommen, ist der 04.01.2023

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an challenge@rudern.de wenden

Attraktive Preise

Auch für die kommende Challenge steht unser Ausrüstungspartner Concept 2, der wieder attraktive Preise zur Verfügung stellt, an unserer Seite. Unter allen Vereinen, die an allen vier Challengeterminen teilgenommen haben, wird ein RowErg mit Standardbeinen sowie ein Paar Skulls verlost. Teilnehmen lohnt sich also.

Eintrag in das Concept2 Logbook

Es wäre schön, wenn ihr die Ergebnisse eurer 30 Minuten Challenge auch in das Concept2 Online Logbook eintragt.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen viel Spaß und Erfolg bei der Challenge.