Auch 2024 sucht die DRJ wieder die „Schnellste Klasse Deutschlands“!

Nach der geglückten Premiere des DRJ FINAL FOUR im Rahmen des SH Netz Cups geht das FINAL FOUR dieses Jahr in die nächste Runde. Auch 2024 können sich die Plätze 1-4 des Jahrgangs 5 auf ein separates Ergo-Finale im Rahmen des SH Netz Cups in Rendsburg freuen. Dazu werden die Gruppen von der Deutschen Ruderjugend eingeladen.