Deutsche Boote haben alle vier Hoffnungsläufe erfolgreich beendet

Alle Ruderinnen, die sich nicht direkt für das Finale oder Halbfinale qualifizieren konnten, haben ihre zweite Chance genutzt!

Um 9 Uhr Ortszeit startete der Frauen-Achter im ersten Rennen des Tages gegen die Rumäninnen, Kanadierinnen, Italienerinnen und Holländerinnen, die ihren Bugball am Ende als Erste über die Ziellinie schoben. Nur knapp zwei Sekunden danach fuhren Michelle Lebahn, Chiara Saccomando, Ricarda Heuser, Antonia Galland, Emilia Fritz, Olivia Clotten, Lene Mührs, Klara Kerstan und Steuerfrau Annalena Fisch (RC Potsdam/Breisacher RV/RG München/RK am Baldeneysee/Passauer RV/Neusser RV/Kettwiger RG/RC Potsdam/RK am Wannsee) wiederum zwei Sekunden vor den Italienerinnen ins Ziel. Das reichte, trotz einer verunglückten Strecke auf den zweiten 500 Metern, locker für eine Finalqualifikation, für die ein vierter Platz genug gewesen wäre. Am Sonntag wartet ein hartes A-Finale auf die Damen.

Auch Natalie Weber (Koblenzer RC Rhenania) im Leichtgewichts-Frauen-Einer konnte ihren Hoffnungslauf erfolgreich beenden. Sie verwies die Ungarin mit zwei Sekunden auf den zweiten Platz. Nachdem die Ungarin bis zum letzten Viertel leicht geführt hatte und Weber gut mitgeschwommen ist, konnte sie nochmal alle Kräfte bündeln und sich im Endspurt den Sieg sichern. Sie fährt somit morgen um den Einzug ins A-Finale gegen die Schweiz, Kanada, Australien, Uruguay und Tschechien.

Harriet Wappler-Niemeyer und Charlotte Luster (Ulmer RC 'Donau'/Hallesche-RV Böllberg u. Nelson) mussten ebenfalls den zweiten Platz belegen, um weiterzukommen. Da hier das Meldefeld jedoch viel kleiner ist, gibt es kein Halbfinale und die Beiden kämpften um den Einzug ins A-Finale. Hinter Rumänien, aber vor Ungarn beendeten die Skullerinnen ihren eher auseinandergezogenen Lauf und nutzen ihre zweite Chance, sich für das A-Finale zu qualifizieren.

Richtig spannend machten es Malou Wollenhaupt, Paula Becher, Raphaela Werner und Antonia Labonde (Frankfurter RG Germania/Deutscher RC/Mainzer RV/Frankfurter RG Germania) im Frauen-Vierer ohne. Australien dominierte das Feld von Beginn an und der eigentliche Kampf fand zwischen Deutschland und USA um Platz zwei statt. Da nur der Duellsieger weiterkommen würde, war es ein hartes Ringen. Am Ende konnte der deutsche Vierer an den Amerikanerinnen, die sogar noch von Italien eingeholt worden sind, vorbeifahren und den Hoffnungslauf mit sechs Zehnteln vor den Italienerinnen beenden. Sie zogen als Zweitplatzierte hinter den Australierinnen ins A-Finale ein.

Frederik Breuer und Paul Klapperich (Beide Bonner RG) haben im ersten Halbfinale mit deutscher Beteiligung den Einzug ins A-Finale leider um 15 Hundertstel verpasst. Die Startphase war deutlich verbessert im Vergleich zu den Vorrennen, dann konnten sie auch ihr Tempo hochziehen und halten. Kurz bevor sie zum Endspurt ansetzten, fielen sie jedoch auseinander und schenkten wertvolle Zeit her. Morgen werden sie im B-Finale gegen Kanada, Rumänien, China, Frankreich und die USA an den Start gehen.

Marcus Schwarzrock, der U23-Bundestrainer ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Bei 21 gemeldeten Booten sind, Stand jetzt, elf Boote im A-Finale, neun Boote im Halbfinale und ein Boot im B-Finale. Damit bin ich schon zum jetzigen Zeitpunkt sehr zufrieden. Ich denke auch, dass wir in der Breite aktuell die erfolgreichste Nation darstellen. Es wird sicherlich morgen in den Halbfinals schon sehr harte Auseinandersetzungen geben, wo wir in einigen Bootsklassen sicherlich auch eine hohe kämpferische Leistung bieten müssen, um uns dann auch fürs Finale zu qualifizieren. Aber chancenlos sind wir in keiner Bootsklasse. Und auch bei den Finalplätzen morgen gibt es sicherlich Bootsklassen, wo wir ganz gute Chancen haben und andere, wo es eher auf der Kippe steht, dass wir um die Medaillen mitfahren. Aber ich bin recht positiv gestimmt.“

