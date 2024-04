Die RBL-Saison 2024 wird mit Spannung erwartet

Was in den Vorjahren als selbstverständlich galt, war in diesem Jahr ein Ritt auf der Rasierklinge. Nachdem die Kommunikation mit Ausrichtern und Teams bis Mitte Januar mäßig anlief, es deutlich und berechtigte Kritik von allen Seiten hagelte und die Saison 2024 nach Intervention einiger Ausrichter vor dem endgültigen Aus stand, kann das RBL-Kernteam heute freudig und zuversichtlich auf die obige Schlagzeile blicken.

Die Ruder-Bundesliga wird in diesem Jahr an drei Renntagen stattfinden. Gestartet wird am 17. August 2024 auf dem Wasserstraßenkreuz in Minden unter dem Motto „Näher dran geht nicht“. Der Bessel-Ruder-Club wird erneut einen Renntag auf den Mittellandkanal ausrichten und die Atmosphäre der Vorjahre sorgt bei vielen Teilnehmer:innen schon beim Lesen für eine Gänsehaut.

Nicht weniger spektakulär, dafür mit noch mehr Zuschauern und einem hohen Medieninteresse wird der zweite RBL-Renntag in den SH Netz Cup am 07. September 2024 in Rendsburg eingebettet. Das Wassersportfest auf dem Nord-Ostsee-Kanal neben dicken Pötten und einem großartigen Rahmenprogramm verspricht neue Erfahrungen und ein ruderinteressiertes Publikum, das für ordentlich Stimmung sorgen wird.

Das Finale der diesjährigen Rennserie findet auf der bereits im letzten Jahr erprobten Regattastrecke in Mülheim an der Ruhr statt. Am 21. September 2024 werden neben den Tagessiegern auch die Liga-Champions feststehen und gefeiert.

Zahlreiche bekannte Teams und einige neue Mannschaften haben sich bereits für die stärkste Sprintliga gemeldet. Es dürfen gerne noch mehr werden, damit die Zuschauer am Rand zahlreiche spannende Rennen genießen dürfen. Und auch für die Teams ist jeder zusätzliche Achter eine neue Herausforderung, will Mann/Frau am Ende des Tages doch weit oben in der Ergebnisliste stehen.

Ziel ist es auch allen motivierten Athlet:innen eine Chance zur Teilnahme an der RBL zu geben und daher wird weiterhin nach motivierten Sportler:innen für All-Star-Teams in beiden Ligen (Männer und Frauen) gesucht. Wer Lust auf die RBL und emotionale Renntage hat, meldet sich bitte formlos bei Carsten Böhning oder Rolf Warnke (#gerneperdu).

Mehr Infos zu den All-Star-Teams findet ihr hier: https://www.rudern.de/news/die-rbl-sucht-nach-all-star-teams-sei-teil-des-erfolgs Den Meldeschluss haben wir bis zum 17.05.2024 verlängert. Nutzt die Zeit, meldet Euer Team und werdet Teil der RBL-Familie.

Ihr fragt Euch, wer die RBL 2024 organisiert? Wer gehört zum „RBL-Kernteam“?

Das neunköpfige Team setzt sich aus dem Vorsitzenden des Ressorts Wettkampf Tobias Weysters sowie den drei Ressortmitgliedern Rolf Warnke, Holger Siegler und Nils Warnke zusammen, die bereits seit mehreren Jahren in dem Gremium mitwirken. Malte Brauer (PPT: Beschallung, Bild- und Tonübertragung) und Uwe Stöbe (Zielkamera, Zeitmessung, Startanlage) ergänzen das Team ebenso wie Marie-Charlot Lonnemann und Anna Franzen aus der Geschäftsstelle in Hannover, die den direkten Draht zum DRV-Vorstand haben. Nummer Neun und erst seit diesem Jahr im Team ist Carsten Böhning, der seine Erfahrung aus der Organisation des Renntags in Minden und jahrelange Erfahrung als Wettkampfrichter für die RBL einbringt.

Zusammen bilden „WIR“ das Kernteam und stehen jederzeit gerne für Fragen und Anregungen bereit.

Lasst uns die Saison 2024 gemeinsam zu einem unvergesslichen Erlebnis machen!