Digitales Dialogforum zur neuen DRV-Struktur

Über 200 Personen durften wir bei den zwei digitalen Infoforen Ende März die neue DRV-Struktur präsentieren sowie erste Verständnisfragen klären. Anschließend haben wir viele Anregungen erhalten und sind sehr dankbar über das zahlreiche sowie positive Feedback.

Wie versprochen, möchten wir Sie nun zur ersten Runde der digitalen Dialogforen zur DRV-Strukturreform einladen. An drei Abenden wollen wir mit Ihnen erneut in den Austausch kommen und über die neue DRV-Struktur diskutieren. Suchen Sie sich gern einen Termin aus:

Dienstag, 17.05., Donnerstag, 19.05. oder Dienstag, 21.06.2022 von 19.00 bis 21.00 Uhr

Alle drei Foren führen wir wieder via Zoom durch. Alle Teilnehmer: innen können sich aktiv per Wort sowie Bild einbringen. Auch die Chatfunktion wird für alle offen einsehbar sein.

Und so melden Sie sich an:

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Namen, Verein und Ihrer E-Mail-Adresse für einen der Termine per E-Mail (struktur@rudern.de) an.

Die Zugangsdaten für die Zoom-Konferenz mailen wir den Teilnehmer: innen jeweils kurz vor dem jeweiligen Termin zu.

Ihre wertvollen Hinweise und Anregungen helfen uns bei der Umsetzung der DRV-Strukturreform. Sie können sich gern jederzeit weiterhin mit Fragen oder Ideen zu diesem Thema per Mail an Cornelia Stampnik, Referentin für Verbandsentwicklung

im Deutschen Ruderverband, wenden (E-Mail: struktur@rudern.de).

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen!