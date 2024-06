DOSB nominiert 101 weitere Athlet:innen für Team D bei den Olympischen Spielen Paris 2024

Heute (26. Juni) hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in Frankfurt am Main die Nominierungen für 101 weitere Athlet:innen bekanntgegeben, die Deutschland bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vertreten werden. Darunter befindet sich auch die Ruder-Nationalmannschaft.

In der Sportart Rudern wurden insgesamt 26 Athlet:innen nominiert, darunter sechs Frauen und 20 Männer, von denen drei als Ersatzathlet:innen vorgesehen sind. Eine Besonderheit gibt es. Der DOSB hat einen Fünfer Pool für die Disziplin Männer-Doppelvierer nominiert. Einer der fünf nominierten Athleten wird als Ersatzathlet nach Paris fahren, wer das sein wird, klärt sich final in der UWV. Somit hat der DOSB dem Nominierungsvorschlag des Deutschen Ruderverbandes (DRV) vollumfänglich entsprochen und die vorgeschlagenen Athlet:innen für das Team D nominiert.

Frauen:

Alexandra Föster (Einer W1x / Ruderclub Meschede)

Pia Greiten (Doppelvierer W4x / Osnabrücker Ruderverein)

Leonie Menzel (Doppelvierer W4x / Ruderclub Germania Düsseldorf 1904)

Tabea Schendekehl (Doppelvierer W4x / Ruderclub Hansa von 1898)

Maren Völz (Doppelvierer W4x / Ruder-Club Potsdam)

Männer:

Oliver Zeidler (Einer M1x / Frankfurter Ruder-Gesellschaft Germania 1869)

Jonas Gelsen (Doppelzweier M2x / Ruder-Club Nassovia Höchst 1881)

Marc Weber (Doppelzweier M2x / Rudern und Sport Steinmühle)

Max Appel (Doppelvierer M4x / Sportclub Magdeburg e.V.)

Anton Finger (Doppelvierer M4x / Berliner Ruder-Club e.V.)

Tim Ole Naske (Doppelvierer M4x / Ruder-Gesellschaft Hansa e.V.)

Julius Rommelmann (Doppelvierer M4x / Renn-Rudergemeinschaft Mülheim e.V.)

Moritz Wolff (Doppelvierer M4x / Berliner Ruder-Club e.V.)

Julius Christ (Zweier M2- / RTHC Bayer Leverkusen)

Sönke Kruse (Zweier M2- / Ruderverein Münster von 1882)

Frederik Breuer (Achter mit Steuermann M8+ / Bonner Ruder-Gesellschaft)

Benedict Eggeling (Achter mit Steuermann M8+ / Ruderclub Favorite Hammonia)

Laurits Follert (Achter mit Steuermann M8+ / Crefelder Ruder-Club 1883)

Torben Johannesen (Achter mit Steuermann M8+ / Ruder-Club Favorite Hammonia)

Max John (Achter mit Steuermann M8+ / Olympischer Ruderclub Rostock von 1856)

Olaf Roggensack (Achter mit Steuermann M8+ / Ruder-Club Tegel 1886)

Mattes Schönherr (Achter mit Steuermann M8+ / Ruder-Club Potsdam)

Wolf Niclas Schroeder (Achter mit Steuermann M8+ / Ruder-Union Arkona Berlin 1879)

Jonas Wiesen (Achter mit Steuermann M8+ / Stm. Rudergesellschaft Treis-Karden 1969)

Ersatzathlet: innen:

Frauke Hundeling (Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V.)

Jasper Angl (Ruderverein Münster von 1882 e.V.)

Zusätzlich zu den regulären Ersatzathlet:innen, die mit nach Paris reisen, gibt es sogenannte Stand-by-Ersatzleute. Diese Athlet:innen sind bereit, kurzfristig einzuspringen, falls jemand aus dem Team ausfällt. In einem solchen Fall würden die Stand-by-Ersatzleute die Akkreditierung der ausfallenden Athlet:innen übernehmen und nach Paris nachreisen.

Stand-by-Ersatzathlet: innen:

Lisa Gutfleisch (Heidelberger Ruderklub 1872 e.V.)

Theis Hagemeister (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.)

Felix Heinrich (Ruder-Klub Normannia e.V.)

Die Nominierung markiert die dritte Runde der Auswahl, die genau einen Monat vor Beginn der Spiele stattfindet. Diese Gruppe ergänzt das Team D, das bereits durch vorherige Runden nominiert wurde, und bringt eine beeindruckende Mischung aus erfahrenen Olympioniken und neuen Talenten mit.

Unter den nominierten Athlet:innen befinden sich Vertreter:innen aus 13 Sportarten: Badminton, Beach-Volleyball, Bogenschießen, Judo, Kanu-Rennsport, Kanu-Slalom, BMX-Racing, Rudern, Schießsport, Segeln, Tennis, Tischtennis und Trampolinturnen.

Olaf Tabor, Chef de Mission und DOSB-Vorstand Leistungssport, kommentierte die Nominierung: „Genau einen Monat vor dem Start der Olympischen Spiele Paris 2024 füllt sich das Team D mit reichlich Erfahrung. Unter den gestern nominierten Athletinnen und Athleten befinden sich 25 Medaillengewinnerinnen und -gewinner vergangener Olympischer Spiele. Hinzu kommen mehr als 50 Sportlerinnen und Sportler, die sich auf ihre ersten Spiele freuen dürfen. Diese Kombination aus Erfahrung und Unvoreingenommenheit ist die richtige Mischung für ein schlagkräftiges Team. In diesem Sinne begrüße ich alle nominierten Athletinnen und Athleten ganz herzlich im Team Deutschland!“

Die Nominierten werden auf ihrer „Road to Paris“ von der Kampagne „Jetzt. Für Immer.“ begleitet. Der Slogan betont den Willen der Athlet:innen , sich auf den entscheidenden Moment zu konzentrieren, sowie das Vertrauen darauf, dass die Erlebnisse der Olympischen Spiele ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Durch ihre Teilnahme schreiben die Sportler:innen nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern auch die Geschichte von Team Deutschland weiter.

Weitere Nominierungstermine sind der 2. und 5. Juli, an denen das Team D weiter komplettiert wird.