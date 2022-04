Bei den European Championships kämpfen vom 11. bis 21. August 2022 Europas beste Athletinnen und Athleten in den Sportarten Beachvolleyball, Kanu, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen um die begehrten Goldmedaillen. Die Deutsche Ruderjugend ist mit einem Jugendcamp mittendrin und möchte euch die Faszination des Spitzensports näherbringen. Wir möchten mit euch verschiedene Events der Championships besuchen, spannende Workshops durchführen und gemeinsam eine aufregende Zeit in München verbringen. Geplant sind unter anderem der Besuch der Finalwettkämpfe im Rudern, das Anfeuern der Leichtathleten im Olympiastadion und der Besuch der Beach-Volleyball-Europameisterschaften auf dem Königsplatz mitten in München. Allerdings wollen wir uns innerhalb der Woche nicht nur Sport ansehen, sondern auch selbst aktiv werden. Ein Workshop im Rollstuhlbasketball und ein Workshop zum Thema Wasserspringen sorgen unter anderem für den sportlichen Ausgleich. Ihr wollt beim DRJ-European Championships Camp 2022 dabei sein? Dann meldet euch jetzt an!