DRJ-Fortbildungsreihe - vielseitiges Wissen aus vier Bereichen

Die Dokumentationen der Workshops sind weiter unten in diesem Artikel zu finden oder auch auf der Seite Ausschreibungen und Downloads veröffentlicht.

Bei den interaktiven Workshops konnten die sich Teilnehmenden jederzeit einbringen, Fragen stellen oder Anmerkungen machen. So entwickelten sich teilweise sehr interessante Gespräche zwischen den Referent:innen und Vereinsvertreter:innen.

Zu Beginn des Jahres 2024 hat die Deutsche Ruderjugend wieder eine kostenlose, digitale Fortbildungsreihe zu vier verschiedenen Themen des Rudersports angeboten. Jeden Dienstag im Februar bekamen die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in den Bereichen Internationaler Jugendbegegnungen, Schutzkonzepte, dem Regelwerk für das Kinderrudern oder Diversity weiterzubilden.

Paula Scholz (DRJ-Vorstandsmitglied, u.a. zuständig für Aus- und Weiterbildung) zu der Fortbildungsreihe im Februar:

Ich finde es toll zu sehen, wie sich so viele Personen für die verschiedenen Themen interessieren. Mit den vier Themen internationale Jugendbegegnungen, Schutzkonzepte, JuM-Bestimmungen und Diversity ist es uns gelungen, ein breites Themenspektrum des Ruderns abzubilden und viele Trainer:innen, Jugendwart:innen, Vereinsvorsitzende aber auch Sportler:innen weiterzubilden. Gerade der Workshop zum Thema "Schutzkonzepte" hat gezeigt, wie viele Personen es in Ruderdeutschland gibt, die offen gegenüber Neuem sind und einfach Interesse daran haben, sich innerhalb des Ruderns, aber abseits des Trainings weiterzubilden. Dass die Workshops so positiv bei den Teilnehmenden ankamen, ist natürlich eine schöne Anerkennung unserer Arbeit!