Evaluierung des Concept2-Ruderergometers

Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Dr. Jürgen M Steinacker an der Uni Ulm beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Ruderergometrie. Dort hat Dr. Gunnar Treff, Privatdozent der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm und langjähriger Wissenschaftskoordinator des Deutschen Ruderverbands, eine Kooperation mit Prof. Dr. Thomas Engleder von Technischen Hochschule Ulm initiiert. Er ist ein Spezialist der Mechanik und Antriebstechnik. Gemeinsam mit dem Sportingenieur Lennart Mentz und mehreren studentischen Mitarbeitern konstruierte das Team einen Messplatz, der die Replikation von menschlichen Ruderzyklen ermöglicht (Mentz et al. 2020). Das Anwendungsziel war die Untersuchung des Concept 2 Ruderergometers (C2).

Das C2 stellt de facto den Standard für Training, Wettkampf und Diagnostik dar. Erstaunlicherweise wurde die Genauigkeit des Ergometers und seines PM5-Monitors bislang nicht für die Bedingungen des Hochleistungssports untersucht. Die erstmalige Messplatz-gebundene Evaluation des C2-Ergometers zeigte eine durchaus zufriedenstellende Genauigkeit bei gleichmäßigem Rudern, die für das Training hinreichend exakt ist. Es zeigte sich zudem kein relevanter Einfluss der Schlagstruktur (Vorder-, Mittel- oder Endzugbetonung) auf die Genauigkeit. Variationen der Zugkraft und Unregelmäßigkeiten im Verhältnis von Zug- zu Vorrollphase zeigten dagegen einen relevanten Einfluss auf die Genauigkeit des C2. Dieses Problem gipfelt in den Startschlägen, deren Leistung das C2 extrem unterschätzt. Die Genauigkeit des C2 ist also für Trainingszwecke ausreichend, hängt aber von der Gleichmäßigkeit des Ruderns und der Anzahl der erfassten Schläge ab. Für kurze Tests und wissenschaftlich exakte Leistungsdaten ist das C2 ohne zusätzliches Messsystem (z.B. FES Ruderergo-Dyno) nicht geeignet.

Quellen: Mentz L, Engleder T, Schulz G, Winkert K, Steinacker JM, Treff G. The Mechanical Rower: Construction, Validity, and Reliability of a Test Rig for Wind Braked Rowing Ergometers. Journal of Biomechanics. 2020;106:109833. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2020.109833 Treff G, Mentz L, Mayer B, Winkert K, Engleder T, Steinacker JM. Initial Evaluation of the Concept-2 Rowing Ergometer’s Accuracy Using a Motorized Test Rig. Frontiers in Sports and Active Living. 2022;3. https://doi.org/10.3389/fspor.2021.80161. Das Projekt wurde durch das Bundesinstitut für Sportwissenschaft unterstützt (AZ 1724/14, ZMVI4-072011/16-17, ZNVI4-071619/17-18).