Gleiches Programm – kleinerer Preis: Das European Championships Camp der Deutschen Ruderjugend

In München finden diesen Sommer vom 11. Bis 21. August die Europameisterschaften in neun verschiedenen Sportarten gleichzeitig und an einem Ort statt. Die Deutsche Ruderjugend wird mit einem Jugendcamp anlässlich der European Championships vom 13. bis 21. August vor Ort in München sein. Ziel ist es, das größte Sport Event des Sommers für die Kinder und Jugendlichen so erlebbar wie möglich, zu machen. Aus diesem Grund hat das Organisationsteam der DRJ ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm aufgestellt.

Natürlich ist ein Besuch der Finalentscheidungen der Ruder-Europameisterschaften dabei fest eingeplant. Geplant sind außerdem Besuche bei den Beach-Volleyballern, bei den Kletterern und ein Ausflug ins Olympiastadion, wo wir gemeinsam die Leichtathleten bestaunen können. Aber auch abseits des aktiven Sports bieten wir ein buntes und spannendes Rahmenprogramm mit verschiedensten Workshops und sportlichen Aktionen.

Kurz: Wir gestalten eine Woche voller sportlicher Action, die keiner der Teilnehmenden vergessen wird. Das komplette Programm seht ihr in folgender Grafik: