Gute Bedingungen an der olympischen Ruderstrecke

Einen Tag früher angereist zu sein als ursprünglich geplant, hat sich für die deutsche Ruder-Nationalmannschaft ausgezahlt. Als die sieben DRV-Boote am Dienstag erstmals aufs Wasser gingen und die olympische Regattastrecke in Vaires-sur-Marne beschnupperten, gab es noch reichlich Platz und Ruhe. Am Mittwoch war es beim Training dann schon deutlich voller. Der gefürchtete Seitenwind, der hier häufig bläst, machte freundlicherweise an beiden Tagen Pause.

Die Anreise am Montag, individuell mit dem Zug oder mit dem Flugzeug, hatte bei fast allen ohne größere Probleme geklappt. Eine von vielen Taschen wurde vermisst. Die größte Verspätung mit zwei Stunden hatte der Flug aus München, in dem auch Cheftrainerin Brigitte Bielig saß. Alle Ruderinnen und Ruderer sind im ökologisch erbauten und bunt dekorierten Olympischen Dorf untergebracht. Ein Teil der Trainer und Betreuer wohnt jedoch in zwei Hotels, weil 14 500 Betten trotzdem nicht für alle reichen.

Viel Raum im Wassersportstadion

Im Wassersportstadion hat sich seit der Generalprobe vor einem Jahr bei der U19-Weltmeisterschaft viel zum Positiven getan. Die deutsche Mannschaft hat drei Zelte zur Verfügung, eines davon mit zwei Wasserbecken und eines für Material. Das große Zelt teilt man sich mit der deutschen Kanu-Slalom-Nationalmannschaft, die ihre Wettkämpfe ebenfalls in der ersten olympischen Woche auf dem benachbarten Wildwasserkanal durchführt. Daneben stehen dem Ruder-Nationalteam auch noch zwei Räume in einem festen Gebäude zur Verfügung.

Der Weg vom Dorf zur Wettkampfstätte ist relativ weit. 50 Minuten benötigt der Shuttlebus normalerweise. Man kann aber auch Pech haben, dem Bus geht unterwegs auf der Autobahn der Diesel aus und der Transfer dauert dann über zwei Stunden…

Geburtstagskuchen für Olli Zeidler

Die zum Abschluss der UWV II in Ratzeburg aufgetreten Ausfälle sind behoben. Tim Ole Naske kehrte in den Männer-Doppelvierer zurück, Torben Johannesen trainiert wieder mit dem Deutschland-Achter. Glückwünsche zum 28. Geburtstag galten am Mittwoch Oliver Zeidler. Die Physiotherapeuten Nicky Hollaus und Marco Bührer trieben einen Kuchen auf, der Olli verziert mit ein paar brennenden Wunderkerzen nach dem Vormittagstraining überreicht wurde. Alle warten nun gespannt auf die Auslosung der Vorläufe, die am Donnerstagnachmittag vorgenommen wird.

An der spektakulären Eröffnungsfeier auf und an der Seine wird am Freitag kein Mitglied der Ruder-Mannschaft teilnehmen. „Wir haben das bei den letzten drei Olympischen Spielen schon so gehalten, dass keiner geht, wenn nicht alle gehen können“, sagt Sportdirektor Mario Woldt. Für die fünf Boote, für die am Samstag bereits Vorläufe anstehen, wäre eine Teilnahme an der Eröffnungsfeier ohnehin nicht infrage gekommen.