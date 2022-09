Die neue Fortbildungsreihe „Internationale Jugendarbeit im Sport - Finanzieren, Organisieren, Gestalten“ richtet sich an alle Sportvereine, -verbände und -organisationen, die internationale Jugendbegegnungen im Sport veranstaltet wollen oder dies bereits tun. Bei der eintägigen Fortbildung werden an verschieden Standorten in Deutschland Informationen zur Planung, Durchführung und Finanzierung von internationalen Jugendbegegnungen vorgestellt.

Ziel des Projekts ist es mehr internationale Jugendbegegnungen in Sportvereine, -verbände und -organisationen zu initiieren. Dazu wird es im Zeitraum von September bis November an unterschiedlichen Standorten in Deutschland Informationsveranstaltungen geben, die von Aufbaumanager*innen im Rahmen des Aufholpakets nach Corona durchgeführt werden. Neben fachlichen Informationen steht vor allem die Bildung eines Netzwerks vor Ort im Mittelpunkt.

Termine (jeweils 10-17Uhr)

25. September: Hamburg in Kooperation mit der Hamburger Sportjugend

8. Oktober: Erfurt

8. Oktober: Köln

15. Oktober: Frankfurt

29. Oktober; Leipzig

5. November: Karlsruhe

12. November: München in Kooperation mit der Bayrischen Sportjugend

Weitere Infos und die Anmeldung findet ihr hier.