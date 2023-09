JtfO-Finale 2023 in Berlin-Grünau

Am Finaltag in Berlin-Grünau sind die Schülerinnen und Schüler in insgesamt acht Rennen – drei bei den Mädchen und fünf bei den Jungen – an den Start gegangen. Pünktlich um 11:05 Uhr starteten bei guten Bedingungen die Finalläufe des Bundesfinals Rudern von Jugend trainiert für Olympia und Paralympics mit dem Doppelvierer mit Steuermann/-frau der Mädchen in der WK II a.

Vor einigen Zuschauern und vor den Augen des JtfO-Paten Max Munski entwickelten sich spannende Rennen, bei denen im Ziel zwischen Platz 1 und 3 oft nur wenige Sekunden lagen.

Die anschließenden Siegerehrungen wurden von Achim Eckmann (Vertreter Schulrudern Hamburg), Wiebke Liesenhoff (stellv. Vorsitzende der Deutschen Ruderjugend), Max Munski (Pate von Jugend trainiert für Olympia und Paralympics) und Mattes Schönherr (Schlagmann des Deutschlandachters) durchgeführt.

Und das sind die Gewinner:innen des Bundesfinals Rudern von Jugend trainiert für Olympia und Paralympics 2023:

JG 06-08 4x+ Mä, Jahrgänge 2006 - 2008-Doppelvierer mit Steuermann/-frau Mädchen WK II a