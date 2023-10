Marc Hildebrandt wird mit dem Diskus der dsj ausgezeichnet

Am vergangenen Wochenende fand der Hauptausschuss der Deutschen Sportjugend (dsj) in Würzburg statt. In diesem Rahmen wurde der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Ruderjugend, Marc Hildebrandt, der Anfang 2023 das Amt wechselte und Leiter des Fachressorts Breitensport und Para-Rudern im DRV wurde, mit der höchsten dsj-Auszeichnung, dem Diskus, geehrt. Der Diskus kann auf Antrag einer Mitgliedsorganisation der dsj an die jeweils Vorsitzenden verliehen werden und wurde vor Hildebrandt u.a. an Angela Braasch-Eggert (1978), Jürgen Bentlage (1980) und Reinhard Schintze (1995) ausgehändigt.

Bereits im Sommer wurde Hildebrandt mit der Ehrennadel für besonders herausragende Leistungen in der Jugendarbeit des DRV ausgezeichnet und im Rahmen des 54. Bundeswettbewerbs 2023 in Brandenburg, während der Siegerehrung vor ca. 1.300 Zuschauer:innen, geehrt. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte Hildebrandt nicht mit dieser Auszeichnung während des DRJ-Saisonhöhepunkts gerechnet und war sichtlich überrascht sowie gerührt, als ihm sein Nachfolger, Sebastian Haase, die Urkunde sowie die Nadel überreichte. Aber das sollte es für den Lingener noch nicht gewesen sein, denn die Auflistung seines ehrenamtlichen Engagements bewog die dsj dem Antrag der Deutschen Ruderjugend zuzustimmen und Hildebrandt die höchste Auszeichnung, den Diskus, zu verleihen.

Jahrelanger Einsatz als Wettkampfrichter sowie im Vorstand der Lingener Rudergesellschaft war Marc Hildebrandt nie genug. 2012 stieg Hildebrandt als Beisitzer für den Bereich Wettkampfwesen bei der DRJ ein und wurde bereits 2014 stellvertretender Vorsitzender. Das nächste Amt ließ nicht lange auf sich warten, denn 2016 wurde er vom Jugendrudertag in Hamburg zum Vorsitzenden der DRJ gewählt. Mit viel Engagement und Leidenschaft arbeitete er sich in sämtliche Verbandsthemen ein, legte gern das ein oder andere Mal den Finger in die Wunde und scheute sich nicht, Prozesse zu verändern und Denkanstöße zu kritischen Themen zu geben. Über das Amt des Vorsitzenden hinaus, fungierte Hildebrandt zudem als Ansprechperson für interpersonale Gewalt, für den Bereich Diversity und begleitete die U-19 Nationalmannschaft als Delegationsleiter zu zahlreichen Weltmeisterschaften.

Kiki Hasenpusch, dsj-Vorstandsmitglied, würdigte Hildebrandt in einer langen Laudatio und betonte zudem sein Engagement auch außerhalb des Rudersports, denn Hildebrandt war zudem Kassenprüfer bei der Deutschen Schulsportstiftung und stellvertretender Sprecher der Jugendorganisationen der Spitzensportverbände. Auch bei den anderen Jugendorganisationen und Landessportbünden war er mit seiner direkten und unmittelbaren Kommunikation stets ein geschätzter Kollege.

Lieber Marc, auch wenn wir nie verstehen konnten, wie du all das neben deinem Vollzeitjob als Filialleiter eines namhaften Optikers in Lingen schaffen konntest: Vielen Dank für alles. Du hast dir diese Auszeichnung mehr als verdient.