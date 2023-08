Row to Olympics 2.0

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr, findet die 2. Auflage von Row to Olympics in diesem Jahr in Deutschland statt. An den Standorten München, Essen, Hannover und Hamburg finden vom 20.-25.08.2023 jeweils Trainingslager mit drei Nationen und ca. 60 Personen statt. Jedes Team besteht dabei aus deutschen und französischen Sportler:innen, sowie Ruder:innen aus einem Drittland.

München Team rot Deutschland, Frankreich, Serbien

Essen Team schwarz Deutschland, Frankreich, Tschechien

Hannover Team grün Deutschland, Frankreich, Ungarn

Hamburg 1 Team blau Deutschland, Frankreich, Großbritannien

Hamburg 2 Team gelb Deutschland, Frankreich, Italien

Insgesamt kommen so 240 Sportler:innen und ca. 60 Betreuer:innen zusammen, die über eine Woche lang gemeinsam rudern, neue Sprachen sowie Kulturen kennen lernen. Neue Freundschaften sind hier inklusive.

Zu einem Abschlusswochenende kommen alle Teams vom 25.-27.08.2023 schließlich nach Hannover und treten innerhalb eines Abschlusswettkampfes gegeneinander an. Dabei steht am Samstagvormittag eine Regatta auf dem Maschsee auf dem Programm, bei der die Sportler:innen einmal im nationalen und einmal im trinationalen Boot die Rennen bestreiten. Nach dem Mittagessen geht es an Land weiter, denn es stehen Athletikübungen, ähnlich wie beim Bundeswettbewerb, auf dem Zeitplan.

Alle Punkte werden im Anschluss zusammengerechnet und für das Gesamtteam gewertet. Letztes Jahr hat sich Team gelb den ersten Platz, vor Team rot, Team blau, Team schwarz und Team grün gesichert.

Welche Mannschaft holt sich dieses Jahr den Titel?