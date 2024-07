Team Deutschland auf dem Weg nach Paris: Einkleidung auch für Ruderer gestartet

Die Einkleidung des Team Deutschland für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 hat am 2. Juli in der Messe Düsseldorf begonnen. Den Auftakt machten die Damen der Hockey-Nationalmannschaft, die als Erste ihre neuen Outfits anprobieren durften. Bis zum 15. Juli werden sich mehrere hundert Athletinnen und Athleten sowie deren Trainer:innen und Betreuer:innen für das sportliche Großereignis einkleiden lassen.

Am vierten Tag war es dann auch für die Ruder-Nationalmannschaft so weit und die Sportler:innen durften ihre Einkleidung abholen.

Das Event wurde von einer Pressekonferenz begleitet, bei der sich ausgewählte Athlet:innen den Fragen der Presse stellten. Eine davon war die Einer-Fahrerin Alexandra Föster (RC Meschede). Der Olympia-Neuling konnte sich bereits vergangenes Jahr über ihre Platzierung auf der Weltmeisterschaft für die Nominierung anbieten und freut sich besonders auf die bevorstehenden Spiele in Paris.

Alexandra Föster zeigte sich begeistert von der Atmosphäre und den neuen Outfits: „Es ist überwältigend das offizielle Outfit zu tragen und zu wissen, dass es bald nach Paris geht. Die Vorbereitungen laufen hervorragend, und ich bin bereit mein Bestes zu geben.“ Neben Föster waren auch die Sportler Mats Grambusch (Hockey) und Johannes Voigtmann (Basketball) bei der Pressekonferenz anwesend.

Ein besonderes Highlight der Einkleidung ist das „Team Diary“, ein im Team D-Design gestaltetes Tagebuch. Dieses erhalten alle Athletinnen und Athleten, um ihre persönlichen Momente während der Spiele festzuhalten.

Der Team D Claim für die Spiele in Paris lautet „Jetzt. Für immer.“ und stellt die Athletinnen und Athleten sowie ihre unvergesslichen Momente in den Mittelpunkt. Ziel der Kampagne ist es, Aufmerksamkeit für die besten Sportlerinnen und Sportler Deutschlands zu generieren, die in Paris antreten. Der Claim spiegelt den Fokus und die Hingabe der Athletinnen und Athleten wider und unterstreicht die nachhaltige Inspiration und Emotionen, die die Fans durch die Spiele erleben.

Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), äußerte sich begeistert über den Claim: „Ich kann mich mit dem Claim sehr gut identifizieren, weil er genau das transportiert, was die Faszination Olympia und Paralympics für mich ausmacht. Es sind die besonderen Geschichten, die einem aufgrund ihrer besonderen Umstände und der damit verbundenen Emotionen in Erinnerung bleiben. Wir hoffen natürlich auf viele dieser Momente für unsere Athletinnen und Athleten in Paris – für sie selbst, aber auch für die Fans vor Ort und an den Bildschirmen zu Hause.“

Die Einkleidung der deutschen Olympioniken und Paralympioniken wird noch bis zum 15. Juli in der Messe Düsseldorf fortgesetzt, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder des Team Deutschland bestens für die bevorstehenden Spiele in Paris ausgestattet sind. Besonders die Ruderer, die mit großen Erwartungen nach Paris reisen, freuen sich auf die Unterstützung der Fans und die Möglichkeit, ihre persönlichen Geschichten und Erfolge zu schreiben.

Ein kleiner Ausschnitt der Pressekonferenz