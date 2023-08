U 23-EM: Elfrather See mit europäischem Top-Sport

Nach 2017 mit den U19 ist Krefeld am kommenden Wochenende erneut Gastgeber einer Europameisterschaft, diesmal für den U23-Bereich. Ursprünglich wurde das Event nach Rostow am Don (Russland) vergeben. Im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine war der Weltruderverband „worldrowing“ jedoch im vergangenen Jahr an die bei der Auswahl zweitplatzierten Krefelder mit der Bitte herangetreten, die Veranstaltung zu übernehmen. Diesen Kraftakt hat das Organisationskomitee auf sich genommen. Roland Lang (Vorstand Verwaltung): „Für die Stadt und vor allem uns als Crefelder RC ist das ein absolutes Highlight“. Auch der beim DRV für den Bereich Wettkampf verantwortliche Tobias Weysters freut sich, dass „in Deutschland nach der EM im letzten Jahr in München wieder ein internationales Spitzenevent ausgetragen wird.“

Der Elfrather See ist zwar künstlich aus einer Kiesgrube angelegt, aber mittlerweile ein naturnahes Erholungsgebiet. Dies entspricht dem Konzept von „worldrowing“, das Rudern mehr als bisher als nachhaltigen Sport positionieren will. Für den Crefelder RC, der in diesem Jahr auch sein 140-jähriges Bestehen feiert, ist erfreulich, dass Zielturm und Tribünen im Zusammenhang mit der Regatta renoviert und ausgebaut wurden. Der Regattaplatz Krefeld wird so für weitere Aufgaben im Wettkampfangebot im DRV gestärkt und profiliert.

Zu den 22 Rennen liegen Meldungen aus 27 Nationen mit ca. 330 Aktiven vor. Das größte Team stellt der DRV mit 13 Booten (BLM1x, BLM2x, BLM4x, BLW2x, BLW1x, BLW2-, BM2x, BM4x, BM4-, BM8+, BW1x, BW2x, BW8+). Die Aktiven bereiten sich seit dem 16. August auf dem Baldeneysee in Essen auf die EM vor und sollen an das internationale Niveau herangeführt werden. Hingegen gehen andere Nationen mit Medaillengewinnern der U 23 – WM in Plovdiv oder der U 19-WM in Paris an den Start. Entsprechend zurückhaltend sind die Erwartungen von Sportdirektor Mario Woldt: „Eine Europameisterschaft ist immer etwas besonderes und wir hoffen, dass wir unsere Perspektivathleten so für weitere Aufgaben entwickeln und motivieren können. Bei der gegebenen starken internationalen Konkurrenz ist jeder Finalplatz ein Erfolg“. Der Sportdirektor des DRV ist dankbar, dass die Vereine bereit sind, eine erhebliche finanzielle Eigenleistung zu tragen. Fördermittel des Bundes stehen für diese Meisterschaft immerhin als Projektunterstützung anteilig zur Verfügung.

Am Samstag, 26. August, sind ab 09:00 Uhr die Vorentscheidungen geplant. Der Sonntag beginnt mit einigen Halbfinals, bevor ab 09:30 Uhr das erste C-Finale startet. Ab 11:45 Uhr wird dann um die Medaillen gerudert. Beide Wettkampftage können vor Ort oder auf der Homepage www.worldrowing.com verfolgt werden.

Eintrittskarten können unter https://www.tickettailor.com/events/crefelderruderclub1883/921862 gekauft werden.

Weitere Infos unter folgenden Links:

www.worldrowing.vom

www.krefeld-europeanrowing23.com