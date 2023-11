Wahl zum Para-Sportler und Sportlerin des Jahres 2023

Das Sportjahr neigt sich dem Ende zu – und die Wahl der Para Sportler:innen des Jahres startet!

In den vergangenen Monaten waren es erneut Athletinnen und Athleten, die für Höhepunkte im paralympischen Sport gesorgt und Fans auf der ganzen Welt begeistert haben. Im Jahr vor den Paralympics 2024 in Paris haben sich zudem einige Teams, Sportlerinnen und Sportler durch herausragende Leistungen für das Team Deutschland Paralympics empfohlen.

Für die Aktiven geht es um die begehrten Titel. Für Fans und Interessierte wird es Zeit, sich jetzt zu entscheiden. Fünf Sportlerinnen, fünf Sportler, drei Teams und fünf Nachwuchsathlet*innen stehen in diesem Jahr in der öffentlichen Abstimmung wieder in den vier Kategorien Para Sportlerin, Para Sportler, Para Team und Para Nachwuchssportler:in zur Auswahl.

Die Vorauswahl hat ein neunköpfiges Expertengremium getroffen. Fans und Interessierte des Para Sports sind jetzt aufgerufen, ihre Favorit:innen auszuwählen und über die Siegerinnen und Sieger der Wahl des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) zu entscheiden.

Bis Sonntag, 5. November, 24 Uhr, ist die Abstimmung für die Para Sportler:innen des Jahres 2023 unter www.teamdeutschland-paralympics.de/wahl möglich.

Eines der drei Teams ist unser gesteuerter Para Mixed-Vierer mit Susanne Lackner, Jan Helmich, Marc Lembeck, Kathrin Marchand, und Inga Thöne, die in diesem Jahr nicht nur das Ticket für Paris gelöst haben, sondern auch WM-Bronze und EM-Silber gewonnen haben. Die fünf wollen ihren Titel vom letzten Jahr verteidigen und hoffen auf jede Stimme.

Alle zur Wahl stehenden Sportler:innen sind hier zu finden:

Para Sportlerin:

• Irmgard Bensusan (Para Leichtathletik): 1x WM-Gold

• Anna-Lena Forster (Para Ski alpin): 4x WM-Gold, 1x WM-Silber

• Linn Kazmaier & Guide Florian Baumann (Para Ski nordisch): 3x WM-Gold, 2x WM-Silber

• Tanja Scholz (Para Schwimmen): 2x WM-Gold, 2x WM-Silber

• Annika Zeyen-Giles (Para Radsport): 1x WM-Gold, 2x WM-Silber, 1x EM-Gold, 1x EM-Silber

Para Sportler:

• Taliso Engel (Para Schwimmen): 1x WM-Gold

• Marco Maier (Para Ski nordisch): 2x WM-Gold

• Léon Schäfer (Para Leichtathletik): 1x WM-Gold

• Matthias Schindler (Para Radsport): 1x WM-Gold, 1x EM-Gold

• Martin Schulz (Para Triathlon): 1x WM-Gold, 1x EM-Gold

Para Team:

• Para Radsport WM-Team Relay (Johannes Herter, Vico Merklein, Annika Zeyen-Giles): 1x WM-Silber

• Para Rudern Mixed-Vierer mit Steuerfrau (Jan Helmich, Susanne Lackner, Marc Lembeck, Kathrin Marchand, Inga Thöne): 1x WM-Bronze

• Para Ski nordisch Langlauf-Staffel (Marco Maier, Sebastian Marburger, Nico Messinger & Guide Robin Wunderle, Linn Kazmaier & Guide Florian Baumann): 1x WM-Gold

Para Nachwuchssportler:in:

• Gina Böttcher (Para Schwimmen): 1x WM-Silber, 2x WM-Bronze

• Yannis Fischer (Para Leichtathletik): 1x WM-Gold

• Maximilian Jäger (Para Radsport): 1x WM-Gold, 1x WM-Bronze

• Anna-Maria Rieder (Para Ski alpin): 1x WM-Gold, 2x WM-Silber, 1x WM-Bronze

• Lennart Sass (Para Judo): 1x WM-Bronze, 1x EM-Bronze

Detailliertere Informationen zu den Sportlerinnen und Sportlern des Team Deutschland Paralympics gibt es unter www.teamdeutschland-paralympics.de.

„Bei der Vielzahl an Welt- und Europameisterschaften haben unsere Athletinnen und Athleten eindrucksvoll bewiesen, dass sie es immer wieder in die absolute Weltspitze schaffen und zu den Besten zählen. Wir blicken mit Stolz auf einen medaillenreichen Sommer zurück. Dabei waren es die Leistungen und Erfolge unserer Sportlerinnen und Sportler, die uns wunderbare Momente der Freude bereitet haben. All das weckt Hoffnungen und lässt die Vorfreude auf die Paralympics 2024 in Paris weiter steigen. Persönlich freut es mich ungemein, Sommerspiele im Herzen Europas erleben zu dürfen, in einem demokratischen Teil der Welt“, sagt Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbands und fügt an: „Wir nutzen auch auf dem Weg dorthin weiter jede Chance, die Leistungen von Menschen mit Behinderung in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Ich bin überzeugt davon, dass der Para Sport derart begeistert, dass er jede und jeden mitreißen kann. Zahlreiche deutsche Spitzenathletinnen und -athleten hätten es wieder verdient, bei dieser Wahl nominiert zu werden. Sie sind unsere Leuchttürme und Botschafter. Wir haben uns die Entscheidung der Vorauswahl nicht leicht gemacht. Nun entscheidet die Öffentlichkeit, wer sie dieses Jahr am meisten beeindruckt hat.“

Das ZDF präsentiert die Nominierten der Wahl der Para Sportler*innen des Jahres 2023 in den kommenden Tagen sowohl digital bei ZDFheute als auch im TV. Die Gewinner*innen werden am Samstag, 25. November, in einem Festakt in der Düsseldorfer Rheinterrasse vor rund 400 geladenen Gästen zu den Para Sportler*innen des Jahres 2023 gekürt. Die Veranstaltung wird zusätzlich per Livestream übertragen. Alle Infos dazu gibt es am 25. November unter www.teamdeutschland-paralympics.de.