Winsauerpreis 2020/2021: Auswertung

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde in den Wettbewerbsjahren 2020 und 2021 der DRV-Wanderruderpreis zur Erinnerung an Georg Winsauer abgesagt und 2021 nicht ausgeschrieben. Das DRV-Präsidium sah durch die in Deutschland unterschiedlich geltenden Coronaschutzmaßnahmen keine sportliche Fairness bei diesem Wettbewerb gegeben.

Diese Entscheidung traf jedoch nicht nur auf Verständnis und so hat eine Petition eines Brandenburger Vereines bzgl. der fehlenden Ausschreibung des Wanderruderpreises den DRV erreicht. Dazu wurde am 04.07.2022 berichtet.

Das Fachressort Wanderrudern hat sich mit den Argumenten und Wünschen aus dieser Petition beschäftigt. Mit dem Initiator hat es darauf verständigt, dass durch das Fachressort die Auswertung der Daten für die Jahre 2020 und 2021 erfolgt und nunmehr jeder Verein einsehen kann, welchen Platz er unter den besonderen Bedingungen erreicht hätte. Eine nachträgliche Preisvergabe wird es aber nicht geben.

Zum Wettbewerbsjahr 2022 ist der DRV-Wanderruderpreis wieder regulär ausgeschrieben. Die Bedingungen dazu können der Bekanntmachung Nr. 4977 entnommen werden. Wir freuen uns auf rege Beteiligung an diesem Wettbewerb und wünschen allzeit eine handbreit Wasser unterm Kiel.