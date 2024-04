Zwei neue Gesichter im DRJ-Vorstand

Nachdem Sebastian Haase im April 2023 zum Vorsitzenden der Deutschen Ruderjugend gewählt wurde, rückte Wiebke Liesenhoff (Landesjugendleiterin Bremen und Vertretung der Landesjugendleitungen) nach und wurde kommissarisch zur stellvertretenden Vorsitzenden der DRJ gewählt.

Im Dezember 2023 erfolgten auch in Bremen die Wahlen und Wiebke trat das Amt der Landesjugendleiterin nicht mehr an (auf sie folgte Kathrin Baumgart). Somit konnte Wiebke auch nicht mehr als Vertretung der Landesjugendleitungen fungieren und die Landesjugendleitungen wählten Steffen Buschmann, Landesjugendleiter Sachsen, als Nachfolge und somit Vertretung im DRJ-Vorstand.

Nachdem Christian Müller-Wulf als Vertreter des Schul- und Schülerruderns in Schleswig-Holstein nicht wiedergewählt wurde und damit auch nicht mehr das Amt des Vorsitzenden des Referats Schul- und Schülerrudern innerhalb des DRJ-Vorstands wahrnehmen konnte, wählte das Referat in seiner Sitzung Martin Meier (Vertreter Schulrudern aus NRW) als Nachfolger. Martin ist allerdings kein unbekannter, so hat er bereits in der Vergangenheit an DRJ-Projekten, wie beispielsweise an der Umstrukturierung des Bundesfinales des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ mitgewirkt.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Christian für sein Engagement im Vorstand, unter dessen Leitung neue Projekte innerhalb des Referats initiiert und umgesetzt wurden (z. B. DRJ-Final-Four).

Die Deutsche Ruderjugend freut sich, mit Martin und Steffen zwei erfahrene Personen mit an Bord zu haben.