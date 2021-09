Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Jugendrudertag in Speyer, bei dem über eingereichte Anträge abgestimmt werden soll und der Vorstand gewählt wird, dessen Bericht einen Einblick in die Arbeit der letzten Jahre gibt.

Die Corona Pandemie hält auch in diesem Jahr das ganze Land in Atem und besonders in der ersten Hälfte gab es viele Einschränkungen und die Trainingsmöglichkeiten gestalteten sich sehr schwierig. Hier möchten wir uns bei allen bedanken, die trotz der schwierigen Rahmenbedingungen Angebote für die Kinder und Jugendlichen geschaffen haben, wie zum Beispiel diverse interne Wettbewerbe oder digitale Übungseinheiten.

Als DRJ haben wir als Erkenntnis aus einer Umfrage, die im vergangenen Jahr über die Landesjugendleitungen stattgefunden hat, über die Wintermonate verschiedene Formate geschaffen, um Angebote für die Ruderinnen und Ruderer anzubieten.

So startete bereits im Dezember die Deutsche-Schüler-Ergometer-Challenge (DSEC) in Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher Schülerruderer und dem Schüler-Ruderverband Niedersachsen. Die DSEC wurde in den folgenden Monaten bis März 2021 über unterschiedliche Streckenlängen ausgefahren: 5000m, 3000m, 1000m und 350m. Die Challenge war für alle Altersklassen offen, auch wenn der Name etwas anderes suggeriert. Gerudert wurde in der Wohnung, dem Carport oder im Garten. Die einzelnen Ergebnisse wurden über ein Onlineportal übermittelt und vom Schüler-Ruderverband Niedersachsen ausgewertet. Das Jugendsekretariat war für den Versand der Urkunden und Medaillen verantwortlich. Durch die Zusammenarbeit zwischen DRJ, BDSR und SRVN war es schließlich möglich, dass insgesamt 2143 Ruderinnen und Ruderer an der DSEC teilgenommen haben. Die hohe Teilnehmerzahl hat uns bestätigt, dass der virtuelle Wettkampf für viele eine wichtige sportliche Perspektive darstellte.

Zudem haben Trainer/innen aus ganz Deutschland Trainingseinheiten über Live-Videos bei Instagram angeboten. Auf der einen Seite, um Sportlerinnen und Sportler zum direkten Mitmachen zu motivieren und auf der anderen Seite als Ideenbörse für Trainerinnen und Trainer für die eigene Trainingsgestaltung. Über insgesamt 14 Wochen wurde so jede Woche Mittwoch eine neue Trainingseinheit vorgestellt. Von Tabata über Kraft- bis zu Koordinationsübungen war hier alles vorhanden.

Auch der DRJ Talente Cup im Rahmen der virtuellen Indoor-Ergometermeisterschaften im Februar war ein toller Erfolg. Die DRJ will deshalb mit diesem Ergometer Wettkampf für Kinderruderer auch 2022 wieder an den Start gehen. Der DRJ Talente Cup wird auf den World Rowing Indoor Championships in Hamburg als eigener Wettkampf stattfinden. Am Sonnabend, 26. Februar wird es für die 10-14-jährigen Rennen über 500m und 1000m geben sowie Mixed-Staffeln. Das ist ein großartiger Rahmen für unseren Kinder Wettkampf. Wir sind sehr gespannt auf die Wettkämpfe und freuen uns, dass die Veranstalter uns mit in das Programm der WRICH aufgenommen haben.

Unsere Aktion „Rudersport und Schule – Deutschlands schnellste Klasse im Ergometerrudern“ hingegen konnte wegen der pandemiebedingten Schulschließungen keine großen Teilnehmerzahlen verzeichnen. Das war besonders bedauerlich, weil wir bei diesem Durchlauf den Zusatzwettbewerb „Rudern für Toleranz“ mit Unterstützung von Concept2 ausgeschrieben hatten. Wegen der geringen Teilnehmerzahlen haben wir den Meldeschluss für beide Aktionen verlängert und sie zudem in die Schulsportstafette der Deutschen Schulsportstiftung integriert. Die Aktion ist auch für das kommende Schuljahr fester Bestandteil und wird mit der Unterstützung von Concept2 durchgeführt und bietet die Chance für jeden tolle Preise zu gewinnen und in Kontakt mit Schulen zu kommen und dort neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen.