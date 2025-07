U23-Weltmeisterschaften starten um 15:30 Uhr in den ersten Tag

Seit dem frühen Morgen herrscht geschäftiges Treiben am Maltasee: Bei mildem, leicht regnerischem Wetter absolvieren zahlreiche Boote ihre letzten Trainingseinheiten vor dem Regattastart – denn mit 253 gemeldeten Teams aus 53 Nationen zählt diese U23-WM zu den bestbesetzten in der Geschichte des Events. In diesem Jahr findet die Auslosung erst am heutigen Mittwoch um 12:00 Uhr statt, so dass erst danach mit den Setzungen zu rechnen ist.



Para PR3-Einer B: Jan Rothländer (Ruder-Club Bergedorf) eröffnet aus deutscher Sicht die WM

Um 15:40 Uhr ist das erste deutsche Boot an der Reihe, um die WM offiziell zu eröffnen. Im Para PR3-Einer B rudert Jan Rothländer (Ruder-Club Bergedorf) und wird von Trainer Alexander Vollmer betreut.

Erstes Rennen um 15:30 Uhr – alle Rennen im Livestream

Der Auftakt erfolgt am heutigen Mittwochnachmittag um 15:30 Uhr (MESZ) mit den Vorläufen. Das neue Reglement sieht vor, dass neben den jeweils zwei Laufbesten auch die zeitschnellsten Boote in die nächste Runde einziehen – Hoffnungsläufe gibt es nicht mehr. Die Halb- und Finalläufe folgen an den kommenden Tagen, das Regattaprogramm endet am Sonntagmittag mit dem Finale der Männer-Achter.

Jedes einzelne Rennen der U23-WM wird live per Video und Audio übertragen. Der Stream startet jeweils fünf Minuten vor Beginn der jeweiligen Session, also heute ab 15:25 Uhr. Zusätzlich steht ein Live-Tracker für Zwischenzeiten und Rennverläufe zur Verfügung.

Bleiben Sie über alle Rennen und Ergebnisse auf dem Laufenden – direkt unter WorldRowing.com sowie über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Weltverbandes (X, Facebook, Instagram und TikTok). Dort wird durchgehend über alle fünf Wettkampftage hinweg umfassend berichtet – ideal, um das eigene Lieblingsteam live zu verfolgen.

Starke deutsche Mannschaft – intensive Vorbereitung in Ratzeburg

Der Deutsche Ruderverband ist in 17 von 18 Bootsklassen vertreten und zählt mit Italien zu den größten Nationenteams in Posen. Nach drei intensiven Vorbereitungswochen in der Ruderakademie Ratzeburg zeigt sich das deutsche U23-Team geschlossen und motiviert.