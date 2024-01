Zweite "Denkwerkstatt Verein": Zukunftsfähiges Vereinsmanagement

Das war Lukas Steigers Stichwort und er erläuterte den Teilnehmenden die Vereinsanalyse. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Vereine in absehbarer Zeit mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Die Vereinsanalyse soll den Vereinen und deren Führung als Hilfestellung dienen, damit sie sich frühzeitig und bestmöglich auf diese Herausforderungen vorbereiten können. Sie kann als ein Gesamtplan angesehen werden, mit dem die Vorsitzenden alle notwendigen Aufgaben ihres Vereins systematisch auf Vorhandensein überprüfen können“, so der Schweizer.

Am 24. Januar 2024 fand die zweite digitale "Denkwerkstatt Verein" statt, eine Fortsetzung der im November erfolgreich gestarteten Initiative des Fachressorts Verbandsentwicklung und Vereinsservice . Das Format orientiert sich an der bewährten Struktur der Zukunftswerkstatt "Frauen im Rudersport". Ziel dieses innovativen Ansatzes ist es, Rudervereine bestmöglich bei ihrer Vereinsarbeit zu unterstützen.

Die nächste "Denkwerkstatt Verein" mit dem Schwerpunkt „Freiwilliges Engagement im Rudersport - Ehrenamtliche finden, gewinnen und binden“ findet bereits am Mittwoch, 13. März 2024 statt.

Weitere Termine der Denkwerkstätten 2024 sind folgende:

Mittwoch, 11. September 2024

Thema noch offen

Freitag, 25. Oktober 2024

„Denkwerkstatt Verein“ in Präsenz auf dem Rudertag in Halle

Wie können Interessierte teilnehmen?

Wir treffen uns online über Zoom. Wer dabei sein will, meldet sich mit seinem Namen, Verein und Wunschtermin per E-Mail (cornelia.stampnik@rudern.de) an. Anschließend erhalten alle Interessenten den Zoom-Link per Mail.

Die Veranstaltungen werden in Teilen aufgezeichnet, zum Beispiel wenn Vorträge gehalten werden. Die Videomitschnitte sowie die Dokumentationen findet man auf unserer Homepage www.rudern.de.