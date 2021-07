Die Olympischen Spiele von Tokio rücken näher. Sieben Boote des Deutschen Ruderverbandes haben sich für die olympische Regatta vom 23. bis 30. Juli 2021 auf dem Sea Forest Waterway qualifiziert. In Doppel-Interviews stellen wir bis dahin alle DRV-Olympia-Boote vor. Für die sechste Folge der Serie haben wir uns mit Stephan Krüger (Frankfurter Rudergesellschaft Germania) und Marc Weber (Gießener Ruder-Club Hassia) unterhalten, die den Doppelzweier der Männer bilden. Für Zweier-Spezialist Krüger sind es zum Abschluss seiner Leistungssport-Karriere die vierten Spiele, Weber steht vor seiner ersten Olympia-Teilnahme. Beide sprechen über die Suche nach dem perfekten Schlag, den belastenden Selektionsprozess und einen schwer zu toppenden Oberschenkelumfang.

Stephan, Du bist so etwas wie der „Mr. Doppelzweier“ im deutschen Rudern. 2009 schon bist Du Weltmeister in dieser Bootsklasse geworden, 2015 dann Europameister. Für die Olympischen Spiele in Tokio wolltest Du dich aber eigentlich im Einer qualifizieren. Aber dann kam der Neueinsteiger Oliver Zeidler dazwischen…

Stephan Krüger: Das stimmt, er ist damals wie der Phönix aus dem Schwimmbecken aufgetaucht. Das muss man so akzeptieren. Wäre Olli nicht da gewesen, hätte ich gerne versucht, mich im Einer zu beweisen. Das mit dem Doppelzweier hat sich so entwickelt, weil ich einfach gut war. In all den Jahren hat es keiner in Deutschland geschafft, mich da zu schlagen. 2015 hätte ich mich schon mal umentscheiden können, als ich deutscher Meister im Einer geworden bin. Aber damals dachte ich, meine Chancen international wären nicht so groß wie im Zweier mit Marcel Hacker. Wir sind dann auch Europameister geworden.

Stephan, die „FAZ“ hat im letzten Jahr geschrieben, die Suche nach dem perfekten Schlag bestimme nach 15 Jahren Leistungssport noch immer dein Leben. Trifft es das und wenn ja, wie oft hast Du ihn erlebt?

Stephan: Du gehst jeden Tag raus aufs Wasser und versucht dich dem Bild von dem perfekten Schlag, dass Du im Kopf hast, zu nähern. Wenn er tatsächlich dann einmal gelingt, wenn Du ihn einmal geschafft hast, dann versucht Du Ihn zu replizieren. Das macht einfach Spaß. Ich könnte das mein Leben lang machen.

Suchst Du auch nach dem perfekten Schlag, Marc?

Marc Weber: Ja klar, aber man wird den nie so richtig finden. Selbst wenn ich etwas in meinen Augen perfekt mache, dann geht es immer noch einen Tick besser. Wenn ich in der Rücklage bin, dann gehe ich den Schlag noch Mal blitzschnell durch, aber selbst wenn er gut war, denke ich: Und das machst Du jetzt noch mal einen halben Schlag höher. Man muss nach der Perfektion streben, um so schnell wie möglich zu sein, aber letztendlich bleibt sie eine Fantasie, die man nie wirklich erreichen kann. Das ist aber auch der Grund, warum Rudern trotz der immer gleichen Bewegung nie langweilig wird.

Der zehnte Platz bei der WM 2019 in Linz durch Tim Ole Naske und Dich, Stephan, hat dem Doppelzweier das Olympia-Ticket gebracht. Danach wurde Tim Ole in den Doppelvierer abberufen. Trotz der Olympia-Verschiebung gab es ein stressiges 2020 für Euch. In einem monatelangen Ausscheidungsprozess mit mehreren Kandidaten musstest Ihr um Eure Plätze im Boot kämpfen. Erst kurz vor der EM im Herbst 2020 stand fest, dass Ihr beide das neue Paar seid. Das alles war nicht einfach, oder?

Stephan: Es war eine ganz schön harte Zeit. Wir waren ein Jahr unter Strom, bis wir nominiert wurden. Das hat schon ein paar Körner gekostet, man merkt es jetzt noch.

Marc: Wir hatten fast ein Jahr lang Selektion, direkt danach die Europameisterschaft 2020. Danach hieß es, jetzt seid Ihr gesetzt, aber bei der nächsten Europameisterschaft 2021 entscheiden wir neu. Das heißt, wir mussten ein halbes Jahr genauso fokussiert weiterarbeiten. Wir standen, wie es Stephan schon sagte, immer unter Strom, in dem Bewusstsein, dass Du austauschbar bist. Erst nach der EM in Varese, die ganz gut lief, konnte wir durchatmen.

Ihr hattet bisher vier gemeinsame Regatten. Wie weit seid Ihr als Boot?

Stephan: Wie schon beim idealen Schlag beschrieben, es geht immer besser. Aber ich würde sagen, wir sind auf einem soliden Niveau.

Marc: Im Doppelzweier darf man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Bist Du ein My (µ) schlechter, fährst Du auf Platz acht. Bist Du ein My (µ) besser, kann es sein, dass Du gewinnst. Wir haben die olympische Saison gestuft aufgebaut mit dem Ziel, von Rennen zu Rennen besser zu werden, um in Tokio dann am Leistungshöhepunkt zu sein. Ich denke, dass wir uns in den kommenden Wochen noch so gut entwickeln werden, dass sich das bei Olympia auszahlt.

Marc, was kann man von Stephan lernen?

Marc: Ich bin gerade in den letzten Zügen meiner Bachelorarbeit. Wenn ich vom Trainingslager am Weißensee zurückkomme, gebe ich sie ab. Stephan hat seine Bachelorarbeit vor fünf Jahren auch parallel zur Olympiavorbereitung geschrieben und jetzt seine Doktorandenstelle. Mir hat das geholfen, dass er meine Probleme kennt und mir auch den einen oder anderen Tipp geben konnte. Wenn er im Trainingslager an den Rechner für die Uni ging, dann habe ich das auch gemacht. Und ruderisch ist er natürlich ein Monster im Doppelzweier. Ich komme da ein bisschen blauäugig rein. Ich kenne die Gegner meistens gar nicht, gegen die wir fahren.