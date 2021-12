Seit dem 65. Deutschen Rudertag im Oktober in Schweinfurt gibt es neue Gesichter im DRV-Präsidium. Dr. Lars Koltermann (Friedrichstädter Rudergesellschaft) ist zum Vorsitzenden des neuen Fachressorts Coastal Rowing gewählt worden. Der 49-jährige Jurist, der als Anwalt und Notar tätig ist, soll die Wildwasser-Variante des Ruderns, die 2028 olympisch werden dürfte, im Verband nach vorne bringen. Im Interview spricht Koltermann über die Aufgabe, spezialisierte Coastal-Athleten zu entwickeln und eine überraschende Zahl von Anfragen nach seiner Wahl.

Frage: Du kommst aus dem klassischen Rudern, bist ein erfahrener Trainer, hast im Verband bereits mehrere Funktionen. Und jetzt kümmerst Du dich um Coastal Rowing. Was begeistert Dich daran?

Lars Koltermann: Es ist eine völlig andere Form des Ruderns, spannend für mich auch durch den Küstenbezug. Ich komme von der Küste und liebe das Meer. Die Kombination Meer und Rudern ist für mich daher sehr interessant. Außerdem reizt es mich, dass wir beim Coastal eine neue Struktur aufbauen werden. Einen Arbeitskreis gab es schon, aber da Coastal 2028 olympisch werden soll, müssen wir das nun in unserem neu berufenen Fachressort mit einer kompletten Struktur, welche die Gesamtbreite des Ruderns abdeckt, auf die Bahn bringen.

Ist denn schon klar, mit welchem Format Coastal Rowing 2028 in Los Angeles olympisch sein wird?

Nein, klar ist noch nichts. Erwartet werden drei Bootklassen: der Männer- und der Frauen-Einer und der Mixed-Doppelzweier. Ob die im Beach Sprint oder in der Langstrecke starten werden, ist noch offen.

Wie sieht der Start aus? Vermutlich ist einiges zu tun.

Als Erstes müssen wir die Regatta-Termine für 2022 und die Qualifikationsmodi festlegen, weil es gerade für die Sprint-Wettbewerbe nur begrenzte Teilnehmerzahlen gibt. Wir müssen möglicherweise das Regelwerk anpassen. Bisher ist es sehr offen und wir müssen im gerade berufenen Fachressort diskutieren, ob wir es nicht etwas strenger fassen und an die internationalen Regeln anpassen.

Mit den beiden Vizeweltmeistern auf der Langstrecke, Eduardo Linares und Lars Wichert, gibt es bereits herausragende Coastal-Könner in Deutschland. Bis Los Angeles dürfte es aber nötig sein, in der Leistungsspitze mehr Breite zu gewinnen, um dann auch um die Medaillen mitreden zu können.

Das ist so. Bisher hängen wir von wenigen Athleten ob, künftig müssen es mehr und spezialisierte Athleten sein. Das heißt, es wird vermutlich nicht mehr so sein, dass vor allem ehemalige Spitzenruderer als Umsteiger im Coastal vorne sind. Eine Spezialisierung neuer, junger Athleten wird vor allem dann zwingend, wenn der Sprint olympisch werden sollte. Dort ist der Anteil von Rudern und Laufstrecke ja fast gleich. Bei der letzten Coastal-WM in Portugal war der Norweger Kjetil Borch, der bei den Olympischen Spielen in Tokio Silber im Einer geholt hat, im Sprint dabei– und hat nicht gewonnen, wie man vielleicht gedacht hat, sondern gegen einen Italiener verloren, den er auf der 2000m-Strecke sicher deutlich geschlagen hätte. Aber auch auf der Langstrecke wird die Spezialisierung kommen, denke ich.