Vereinspreis 2024 - Vorstellung der Jurymitglieder

Der Vereinspreis des Deutschen Ruderverbandes hat ein klares Ziel - die Weiterentwicklung der Rudervereine in Deutschland. Rudervereine sind so viel mehr als rudern. Und deshalb ist es wichtig, die Vereine durch Projekte am Leben zu halten und immer weiter zukunftsfähig zu machen. Projekte zu relevanten Themen geben Impulse, sich als Verein neuen Aufgaben zu stellen und von einer erfolgreichen Umsetzung zu profitieren. Denn nicht nur die beteiligten Vereine gewinnen, sondern auch diejenigen, die sich von den Erfahrungen der anderen inspirieren lassen.

Erstmalig kooperieren die Fachressorts "Verbandsentwicklung und Vereinsservice" und "Breitensport und Para-Rudern" beim Vereinspreis miteinander. Bis zum 31. März 2024 suchen wir die besten Strategien, Beispiele und Konzeptideen, die zu inklusiven bzw. integrativen Erfolgen in Ihrem Verein führen. Es werden jeweils die besten Konzepte zu den Themen Inklusion und Integration mit attraktiven Prämien ausgezeichnet.

Eine vielseitig besetzte Jury wird anhand der vier Kriterien Innovationsgrad, Wirksamkeit, Zielgruppenfokus und Übertragbarkeit im Frühjahr 2024 die Gewinner ermitteln.

Die 5-köpfige Jury setzt sich wie folgt zusammen:

In den nächsten Monaten werden wir euch alle Jurymitglieder genauer vorstellen. Heute ist Marc Hildebrandt an der Reihe: