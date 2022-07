European Championships - der Countdown läuft

Mit den European Championships Munich 2022 empfängt München die größte Multisportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Sommerspielen 1972. Vom 11. - 21. August 2022 kämpfen Europas beste Athletinnen und Athleten in den olympischen Sportarten Rudern, Kanu-Rennsport, Beachvolleyball, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Tischtennis, Triathlon und Turnen um die begehrten Goldmedaillen. Para-Wettkämpfe im Rudern und Kanu-Rennsport komplettieren das vielfältige Programm und schrauben die Anzahl der Medaillenentscheidungen auf 177 hoch.

Vom 11. – 14. August finden die Ruder-Europameisterschaften auf der Olympia-Regattaanlage in Oberschleißheim mit über 650 Athletinnen und Athleten in 24 Medaillenentscheidungen statt. Die Regattaanlage ist bekannt für ihre hervorragenden, windarmen Wettkampfbedingungen. Neuen Rekorden und spannenden Rennen steht damit bei der 79. Auflage der Europameisterschaften nichts im Weg. Gastgeber Deutschland gehört ebenso zu den Medaillenfavoriten wie die starke Konkurrenz aus Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Rumänien. Oliver Zeidler, Welt- und Europameister im Einer, hat dabei ein besonderes Auge auf das Podium geworfen: Vor 50 Jahren gewann hier sein Großvater Hans-Johann Färber olympisches Gold. Eine familiäre Erfolgsgeschichte, die es fortzuschreiben gilt.

Festival Flair

Das kostenfreie Festival The Roofs begleitet die European Championships mit einem Mix aus Musik, Kultur, Kunst, Food und vielem mehr. Jedes der elf Roofs präsentiert sich dabei als eigene Themenwelt und rundet den Eventbesuch zu einem ganzheitlichen Erlebnis ab. Das Golden Beach Roof an der Olympia-Regattaanlage verspricht Sommer, Sonne und Spaß. Hängematten, Loungemöbel und kühle Drinks laden dazu ein, die Füße hochzulegen. Wer Action bevorzugt, ist beim Outdoor-Testival am Regattabadesee bestens aufgehoben: Teste selbst, wie es sich in einem Kanu paddelt und in einem Ruderboot sitzt oder stelle auf dem Stand-up-Paddle Dein Gleichgewicht auf den Prüfstand.

Munich 2022 Sportabzeichen

Darüber hinaus haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, alle neun Sportarten hautnah zu erleben und auszuprobieren. Im Rahmen des Munich 2022 Sportabzeichen wird auch der Deutsche Ruderverband mit einem Stand im Olympiapark vertreten sein und Rudern den zahlreichen Besuchern spielerisch näherbringen.

"50 Jahre nach den Olympischen Spielen versprüht die Heim-EM erneut Olympia-Flair in München-Oberschleißheim. Ich würde mich freuen, viele deutsche Fans vor Ort begrüßen zu dürfen und mit allen gemeinsam unsere Nationalmannschaft auf ihrem Weg an Europas Spitze anzufeuern", so der DRV-Vorsitzende Moritz Petri.

Zahlen und Fakten:

Tickets sind aktuell noch für alle Regattatage online hier erhältlich.

Den genauen Zeitplan findet ihr untenstehend als PDF.